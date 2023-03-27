В Челябинской области из-за потепления посевная начнется раньше срока

Начало посевной кампании зависит от прихода теплой и сухой погоды Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Челябинской области из-за потепления посевная кампания может начаться на неделю раньше срока. Как URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза, аграриев к началу работ также подгоняет засушливая погода.

«Сейчас в северной части области снег сходит очень быстро, на юге его больше. Тем не менее, ожидается, что полевой сезон в этом году начнем на неделю раньше», — уточнили URA.RU в минсельхозе.

Предстоящая кампания стала основной темой совещания министра сельского хозяйства области Алексея Кобылина с руководителями районных управлений сельского хозяйства. Как отмечается, в настоящее время аграрии готовят технику, закупают семена и горюче-смазочные материалы.

В министерстве указали на прогнозы Росгидрометцентра. Согласно им, в целом температура в течение полевого сезона с апреля по сентябрь будет в пределах нормы. Власти оценили готовность пахотных тракторов, которая составила 87%, показатель по посевным машинам — 86%. Из-за возможности более раннего полевого сезона полностью техника будет готова примерно к 10 апреля.

Хозяйства имеют почти 100-процентный запас семян зерновых культур для посева. При необходимости иметь 248,6 тысяч тонн в наличии есть 248,4 тысячи тонн.

Чтобы помочь производителям, с начала 2023 года в регионе одобрили 86 заявок на льготные инвесткредиты. Общая сумма по заявлениям составила 850 млн рублей. На эти деньги будут приобретаться оборудование, модернизироваться производственные объекты и закупаться племенной молодняк. По льготным коротким кредитам власти рассмотрели 200 заявок в общем объеме 7,2 млрд рублей.