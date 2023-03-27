В ХМАО ждут визит главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой

28 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО ждут приезда главы Роспотребнадзора Анны Поповой Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО ожидают приезд руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил корреспонденту URA.RU, что глава ведомства планирует прилететь в Ханты-Мансийск 30 или 31 марта. «Попова должна прибыть в Ханты-Мансийск в конце недели. В первую очередь она будет ждать доклада о положении дел от руководителя окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой. Вообще, это первый визит Поповой в ХМАО, и какие еще будут обсуждаться вопросы — пока неизвестно», — поделился инсайдер. По словам собеседника агентства, в региональном отделении надеются, что Попова и Соловьева обсудят ситуацию с сокращением выплат в ведомстве. Заместитель руководителя югорского Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила в телефонном разговоре с журналистом URA.RU, что «не может подтвердить визит руководства РПН и уточнила, что организацией такого рода мероприятий занимается центральный аппарат ведомства». В пресс-службу Роспотребнадзора РФ был направлен официальный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о жалобе бывшей сотрудницы Роспотребнадзора ХМАО на сокращение премиальной части выплат. Открытое письмо было направлено в адрес федерального руководства службы.

В ХМАО ожидают приезд руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил корреспонденту URA.RU, что глава ведомства планирует прилететь в Ханты-Мансийск 30 или 31 марта. «Попова должна прибыть в Ханты-Мансийск в конце недели. В первую очередь она будет ждать доклада о положении дел от руководителя окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой. Вообще, это первый визит Поповой в ХМАО, и какие еще будут обсуждаться вопросы — пока неизвестно», — поделился инсайдер. По словам собеседника агентства, в региональном отделении надеются, что Попова и Соловьева обсудят ситуацию с сокращением выплат в ведомстве. Заместитель руководителя югорского Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила в телефонном разговоре с журналистом URA.RU, что «не может подтвердить визит руководства РПН и уточнила, что организацией такого рода мероприятий занимается центральный аппарат ведомства». В пресс-службу Роспотребнадзора РФ был направлен официальный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о жалобе бывшей сотрудницы Роспотребнадзора ХМАО на сокращение премиальной части выплат. Открытое письмо было направлено в адрес федерального руководства службы.