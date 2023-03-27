27 марта 2023

В ХМАО ждут визит главы Роспотребнадзора РФ Анны Поповой

© Служба новостей «URA.RU»
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Cовещание "О мерах по предупреждению распространения в УрФО заболевания, вызываемого ВИЧ". ПЕРЕЗАЛИТО. Екатеринбург, попова анна
В ХМАО ждут приезда главы Роспотребнадзора Анны Поповой Фото:

В ХМАО ожидают приезд руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил корреспонденту URA.RU, что глава ведомства планирует прилететь в Ханты-Мансийск 30 или 31 марта.

«Попова должна прибыть в Ханты-Мансийск в конце недели. В первую очередь она будет ждать доклада о положении дел от руководителя окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой. Вообще, это первый визит Поповой в ХМАО, и какие еще будут обсуждаться вопросы — пока неизвестно», — поделился инсайдер.

По словам собеседника агентства, в региональном отделении надеются, что Попова и Соловьева обсудят ситуацию с сокращением выплат в ведомстве. Заместитель руководителя югорского Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила в телефонном разговоре с журналистом URA.RU, что «не может подтвердить визит руководства РПН и уточнила, что организацией такого рода мероприятий занимается центральный аппарат ведомства». В пресс-службу Роспотребнадзора РФ был направлен официальный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU писало о жалобе бывшей сотрудницы Роспотребнадзора ХМАО на сокращение премиальной части выплат. Открытое письмо было направлено в адрес федерального руководства службы.

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В ХМАО ожидают приезд руководителя Роспотребнадзора РФ Анны Поповой. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил корреспонденту URA.RU, что глава ведомства планирует прилететь в Ханты-Мансийск 30 или 31 марта. «Попова должна прибыть в Ханты-Мансийск в конце недели. В первую очередь она будет ждать доклада о положении дел от руководителя окружного Роспотребнадзора Майи Соловьевой. Вообще, это первый визит Поповой в ХМАО, и какие еще будут обсуждаться вопросы — пока неизвестно», — поделился инсайдер. По словам собеседника агентства, в региональном отделении надеются, что Попова и Соловьева обсудят ситуацию с сокращением выплат в ведомстве. Заместитель руководителя югорского Роспотребнадзора Инна Кудрявцева сообщила в телефонном разговоре с журналистом URA.RU, что «не может подтвердить визит руководства РПН и уточнила, что организацией такого рода мероприятий занимается центральный аппарат ведомства». В пресс-службу Роспотребнадзора РФ был направлен официальный запрос, на момент публикации ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало о жалобе бывшей сотрудницы Роспотребнадзора ХМАО на сокращение премиальной части выплат. Открытое письмо было направлено в адрес федерального руководства службы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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