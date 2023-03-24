США ввели санкции против самолета Лукашенко

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр, одкб
Минфин США заблокировал президентский самолет Александра Лукашенко Фото:

США ввели санкции против самолета президента Белоруссии Александра Лукашенко, который используется для служебных поездок. Об этом сообщили в Минфине США.

«Минфин США накладывает блокировку на самолет EW-001PA — Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского находящегося под санкциями США Лукашенко», — сообщается на сайте Минфина. Там отметили, что белорусский президент имеет эксклюзивный доступ к самолету и совершает на нем личные поездки.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что попытки Запада «задушить» санкциями Россию и Белоруссию провалились. Также белорусский лидер отверг прогнозы о том, что две страны рухнут под давлением санкций, передает «Национальная служба новостей». Помимо самолета президента Белоруссии, под санкции попали такие компании, как БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), передает RT.

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США ввели санкции против самолета президента Белоруссии Александра Лукашенко, который используется для служебных поездок. Об этом сообщили в Минфине США. «Минфин США накладывает блокировку на самолет EW-001PA — Boeing 737, принадлежащий правительству Белоруссии и используемый в качестве президентского находящегося под санкциями США Лукашенко», — сообщается на сайте Минфина. Там отметили, что белорусский президент имеет эксклюзивный доступ к самолету и совершает на нем личные поездки. Ранее Александр Лукашенко заявил, что попытки Запада «задушить» санкциями Россию и Белоруссию провалились. Также белорусский лидер отверг прогнозы о том, что две страны рухнут под давлением санкций, передает «Национальная служба новостей». Помимо самолета президента Белоруссии, под санкции попали такие компании, как БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ), передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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