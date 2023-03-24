США ввели санкции против белорусского БелАЗа

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Качканар. Подрыв горной породы на Северном карьере. КГОК, добыча руды, белаз, самосвал
Новые санкции США коснулись БелАЗа и МАЗа Фото:

США ввели санкций против физических и юридических лиц из Белоруссии, в списке оказались БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Документ опубликован на сайте Минфина США 24 марта.

«Департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит поправки в положения о санкциях в отношении Беларуси. <…> Следующие организации были добавлены в санкционный лист: ОАО БелАЗ — управляющая компания холдинга „БелАЗ-Холдинг“, ОАО „Минский Автомобильный Завод“», — указано в списке. Также в санкционном списке оказалась секретарь ЦИК Белоруссии Елена Балдовская.

С начала спецоперации США и другие страны Запада стали активно вводить санкции не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с ней. Например, ограничения коснулись Белоруссии и Ирана.

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США ввели санкций против физических и юридических лиц из Белоруссии, в списке оказались БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Документ опубликован на сайте Минфина США 24 марта. «Департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит поправки в положения о санкциях в отношении Беларуси. <…> Следующие организации были добавлены в санкционный лист: ОАО БелАЗ — управляющая компания холдинга „БелАЗ-Холдинг“, ОАО „Минский Автомобильный Завод“», — указано в списке. Также в санкционном списке оказалась секретарь ЦИК Белоруссии Елена Балдовская. С начала спецоперации США и другие страны Запада стали активно вводить санкции не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с ней. Например, ограничения коснулись Белоруссии и Ирана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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