США ввели санкции против белорусского БелАЗа

США ввели санкций против физических и юридических лиц из Белоруссии, в списке оказались БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Документ опубликован на сайте Минфина США 24 марта.
«Департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит поправки в положения о санкциях в отношении Беларуси. <…> Следующие организации были добавлены в санкционный лист: ОАО БелАЗ — управляющая компания холдинга „БелАЗ-Холдинг“, ОАО „Минский Автомобильный Завод“», — указано в
С начала спецоперации США и другие страны Запада стали активно вводить санкции не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с ней. Например, ограничения коснулись Белоруссии и Ирана.
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