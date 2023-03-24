США ввели санкции против белорусского БелАЗа 24 марта 2023 в 19:40 Размер текста - 17 + Новые санкции США коснулись БелАЗа и МАЗа Фото: Александр Мамаев © URA.RU США ввели санкций против физических и юридических лиц из Белоруссии, в списке оказались БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Документ опубликован на сайте Минфина США 24 марта. «Департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит поправки в положения о санкциях в отношении Беларуси. <…> Следующие организации были добавлены в санкционный лист: ОАО БелАЗ — управляющая компания холдинга „БелАЗ-Холдинг“, ОАО „Минский Автомобильный Завод“», — указано в списке . Также в санкционном списке оказалась секретарь ЦИК Белоруссии Елена Балдовская. С начала спецоперации США и другие страны Запада стали активно вводить санкции не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с ней. Например, ограничения коснулись Белоруссии и Ирана. США ввели санкций против физических и юридических лиц из Белоруссии, в списке оказались БелАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ). Документ опубликован на сайте Минфина США 24 марта. «Департамент Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC) вносит поправки в положения о санкциях в отношении Беларуси. <…> Следующие организации были добавлены в санкционный лист: ОАО БелАЗ — управляющая компания холдинга „БелАЗ-Холдинг“, ОАО „Минский Автомобильный Завод“», — указано в списке. Также в санкционном списке оказалась секретарь ЦИК Белоруссии Елена Балдовская. С начала спецоперации США и другие страны Запада стали активно вводить санкции не только в отношении РФ, но и стран, сотрудничающих с ней. Например, ограничения коснулись Белоруссии и Ирана. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям