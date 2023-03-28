В Кургане из-за аварии частично закроют дорогу

В Кургане частично перекроют полосу движения из-за аварии на коллекторе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане по улице Дзержинского в районе дома №2а из-за аварии на коллекторе частично перекроют дорогу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«На самотечном коллекторе диаметром 1500 мм в районе школы №9 произошла аварийная ситуация. Для нормализации процесса канализования на проезжей части ул. Дзержинского будут установлены две перекачивающих станции. В связи с этим будет сужена полоса движения автотранспорта по ул. Дзержинского в районе дома №2а», — сообщили в ресурсоснабжающей организации. При этом коммунальщики отметили, что перекресток улиц Дзержинского-Ястржембского останется проезжим.

Аварийный участок коллектора заменят временной наземной веткой. Ее бригады компании проложат в ночь с 29 на 30 марта. В связи с ремонтными работами «Водный Союз» просит автомобилистов заранее продумывать маршрут движения.

Ранее URA.RU писало, что из-за масштабного ремонта сетей в Кургане перекроют дорогу до 2024 года. На участке по улице Дзержинского пройдет реконструкция водопроводных и канализационных сетей протяженностью более двух тысяч метров. Также сообщалось, что «Водный Союз» показал карту изношенных сетей Кургана.