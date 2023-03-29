Дмитрий Фролов встретился с курганскими военными из зоны СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов встретился с мобилизованными земляками, которые приехали в отпуск из зоны спецоперации на Украине. Спикер пообщался с военными и узнал, чего им не хватает на фронте. Об этом сообщается на сайте облдумы.

«Ребята обратились с просьбами. Прежде всего им нужны транспортные средства, приборы ночного видения. Депутаты облдумы готовы оказать содействие и приобрести необходимую технику и оборудование. Наши военнослужащие достойно выполняют поставленные задачи на передовой, поэтому мы должны использовать любую возможность, чтобы помочь им», — сказал Фролов.

Также бойцы обращались и по другим вопросам. В частности, обсуждались помощь больным родителям и бытовые вопросы.

Ранее URA.RU писало, что самый богатый депутат гордумы Кургана купил квадрокоптер на фронт для мобилизованных земляков. Также сообщалось, что депутат из Щучанского округа (Курганская область) побывал в Донбассе и встретился с военкором Сладковым.

О начале спецоперации стало известно 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.