В Екатеринбурге продают недострой с тысячами квадратных метров

Аукцион пройдет 18 мая 2023 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском районе Эльмаш на улице Краснофлотцев, 67 выставили на аукцион объект незавершенного строительства за 10,9 млн рублей, общая площадь которого составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Объявление об этом появилось на сайте Фонда имущества Свердловской области.

«Продажа объекта незавершенного строительства нежилого назначения со степенью готовности 41%, расположенного по адресу: Краснофлотцев, 67, за 10,9 млн рублей. Объект принадлежит на праве собственности ООО „МЕГАЗ“. Общая площадь постройки — 2,3 тысячи квадратных метров. Основными видами разрешенного использования являются магазины, банковская деятельность, жилые застройки, гостиницы, гаражи, кафе и другие», — говорится в документе.

Шаг аукциона устанавливается в пределах 1% начальной цены объекта и составляет 109 тысяч рублей. Сумма задатка — 5,4 млн рублей. Аукцион пройдет 18 мая 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выставили на торги за 767 тысяч рублей землю на Московском тракте, где располагался автодром. Общая площадь участка составила 5,8 тысячи квадратных метров.