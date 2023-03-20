В Екатеринбурге продают автодром площадью 5 тысяч квадратных метров

В Екатеринбурге выставили на торги за 767 тысячи рублей землю на Московском тракте, на месте которой располагался автодром. Общая площадь участка составила 5,8 тысячи квадратных метров. Данное объявление появилась на сайте «Фонда имущества Свердловской области».
«Аукцион на право на заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов: Московский тракт, общей площадью 5844 квадратных метров, сроком на 104 месяца (8,5 лет). Начало подачи заявок: 22 марта 2023 года», — сказано в сообщении.
На земельном участке разрешена — спорт, выставочно-ярмарочная деятельность, гостиничное обслуживание, развлечение, хранение автотранспорта, коммунальное обслуживание, объекты торговли, общественное управление, деловое управление, магазины, банковская и страховая деятельность, культурное развитие, обеспечение научной деятельности и общественное питание. Также разрешена постройка жилой недвижимости и заправок.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выбрали новый участок под реновацию. Земельный участок в районе перекрестка улиц Вилонова — Учителей попал в программу комплексного развития территории. Проект согласовало министерство строительство Свердловской области.
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