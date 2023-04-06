В Екатеринбурге презентовали книгу о предпринимательстве на Урале. Фото

06 апреля 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Книга вышла ограниченным тиражом, как и предыдущие издания «Коммерсанта» Фото: Размик Закарян © URA.RU В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге представили книгу «Занимательная история предпринимательства на Урале» от издательского дома «Коммерсантъ-Урал». Это совместный проект журналистов и Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП). Презентацию посетили представители правительства, заксобрания и городской администрации, передает корреспондент URA.RU. «В этот раз мы решили сконцентрироваться на том, что имеет прямое отношение к нам — деловому изданию. Речь идет о предпринимательстве. Оно на Урале тоже имеет свою неповторимую историю и свое собственное лицо, сформированное деяниями инициативных людей с деловой хваткой. Книга „Занимательная история предпринимательства на Урале“ стала достойным продолжением книжной коллекции издательского дома», — отметила в своем выступлении генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова. Весомый вклад в создание книги внесли три человека — историк, глава пресс-службы СОФПП Андрей Ермоленко, выступивший в качестве консультанта, директор СОФПП Валерий Пиличев и главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский, который занимался редактурой. Книга вышла ограниченным тиражом — 500 экземпляров. Приобрести ее нельзя, но до середине мая в «Домне» на Вайнера, 16 будет выставка, где с книгой можно ознакомиться. В книге рассказывается о том, как развивалось предпринимательство на Урале Фото: Размик Закарян © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге представили книгу «Занимательная история предпринимательства на Урале» от издательского дома «Коммерсантъ-Урал». Это совместный проект журналистов и Свердловского областного фонда поддержки предпринимателей (СОФПП). Презентацию посетили представители правительства, заксобрания и городской администрации, передает корреспондент URA.RU. «В этот раз мы решили сконцентрироваться на том, что имеет прямое отношение к нам — деловому изданию. Речь идет о предпринимательстве. Оно на Урале тоже имеет свою неповторимую историю и свое собственное лицо, сформированное деяниями инициативных людей с деловой хваткой. Книга „Занимательная история предпринимательства на Урале“ стала достойным продолжением книжной коллекции издательского дома», — отметила в своем выступлении генеральный директор ИД «Коммерсантъ-Урал» Марина Архипова. Весомый вклад в создание книги внесли три человека — историк, глава пресс-службы СОФПП Андрей Ермоленко, выступивший в качестве консультанта, директор СОФПП Валерий Пиличев и главный редактор «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский, который занимался редактурой. Книга вышла ограниченным тиражом — 500 экземпляров. Приобрести ее нельзя, но до середине мая в «Домне» на Вайнера, 16 будет выставка, где с книгой можно ознакомиться.