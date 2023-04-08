Челябинские спасатели нашли тело четвертого рыбака, утонувшего на озере Комкуль

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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, озеро увильды, весна, лед
Тело погибшего рыбака подняли с двухметровой глубины Фото:

Спасатели обнаружили тело четвертого рыбака, утонувшего на озере Комкуль в Челябинской области. Труп погибшего извлечен из воды у деревни Бурино, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах

«При проведении поисково-спасательных работ на озере Комкуль у деревни Бурино из воды извлечен без признаков насильственной смерти труп пенсионера 1959 года рождения», — сообщил URA.RU источник. В ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что это четвертый погибший рыбак.

На озере Комкуль Кунашкского района 6 апреля погибли четверо рыбаков. Тела двоих были найдены сразу. Среди погибших была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга. Они пытались спасти провалившихся под лед челябинцев, но утонули сами.

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Спасатели обнаружили тело четвертого рыбака, утонувшего на озере Комкуль в Челябинской области. Труп погибшего извлечен из воды у деревни Бурино, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах «При проведении поисково-спасательных работ на озере Комкуль у деревни Бурино из воды извлечен без признаков насильственной смерти труп пенсионера 1959 года рождения», — сообщил URA.RU источник. В ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что это четвертый погибший рыбак. На озере Комкуль Кунашкского района 6 апреля погибли четверо рыбаков. Тела двоих были найдены сразу. Среди погибших была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга. Они пытались спасти провалившихся под лед челябинцев, но утонули сами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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