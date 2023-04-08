Челябинские спасатели нашли тело четвертого рыбака, утонувшего на озере Комкуль

Спасатели обнаружили тело четвертого рыбака, утонувшего на озере Комкуль в Челябинской области. Труп погибшего извлечен из воды у деревни Бурино, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах
«При проведении поисково-спасательных работ на озере Комкуль у деревни Бурино из воды извлечен без признаков насильственной смерти труп пенсионера 1959 года рождения», — сообщил URA.RU источник. В ГУ МЧС по Челябинской области подтвердили, что это четвертый погибший рыбак.
На озере Комкуль Кунашкского района 6 апреля погибли четверо рыбаков. Тела двоих были найдены сразу. Среди погибших была семейная пара пенсионеров из Екатеринбурга. Они пытались спасти провалившихся под лед челябинцев, но утонули сами.
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