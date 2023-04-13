Пригожин раскрыл потери Украины в Бахмуте и Соледаре от рук бойцов ЧВК «Вагнер»

Пригожин: ЧВК «Вагнер» уничтожила 38 тысяч боевиков ВСУ в ходе спецоперации
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Силы ЧВК «Вагнер» уничтожили около 32 тысяч боевиков ВСУ в районе Бахмута и Соледара Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» суммарно уничтожили 38 тысяч украинских боевиков в ходе спецоперации на Украине за год. Такое заявление сделал предприниматель, основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Мы (ЧВК „Вагнер“ — прим. URA.RU) вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику — 38 тысяч человек, из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что специальные отряды «Вагнер» продолжают зачистку Артемовска при поддержке сил воздушно-десантных войск России. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует более 80% Бахмута, однако об окружении города говорить рано, дополняет RT.

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» суммарно уничтожили 38 тысяч украинских боевиков в ходе спецоперации на Украине за год. Такое заявление сделал предприниматель, основатель ЧВК Евгений Пригожин. «Мы (ЧВК „Вагнер“ — прим. URA.RU) вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику — 38 тысяч человек, из которых 32 тысячи человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба в Telegram. Ранее Минобороны РФ сообщало, что специальные отряды «Вагнер» продолжают зачистку Артемовска при поддержке сил воздушно-десантных войск России. Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует более 80% Бахмута, однако об окружении города говорить рано, дополняет RT.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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