Компании Волгограда отказали в поставке челябинской больнице лекарств из-за китайского происхождения

Фирме отказали в поставке лекарства из-за китайского происхождения ряда компонентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Экстрефарм-С» из Волгограда не смогла поставить клинической больнице № 71 Озерска (Челябинская область) лекарство из-за китайского происхождения его компонентов. Как рассказали в пресс-службе УФАС региона, медикаменты закупались на 1,2 млн рублей.

«Заявка участника не содержала иной информации, гарантирующей наличие исключительно российской субстанции в лекарственном препарате. Арбитражный суд поддержал позицию челябинского УФАС», — сообщили в антимонопольной службе.

В ходе торгов в июне 2022 года больница намеревалась приобрести антибиотик меропенем. Препарат используют при лечении пневмонии, инфекций мочевыводящей системы, брюшной полости, менингите и других заболеваниях.

В УФАС отметили, что при закупке приоритет отдается товарам Евразийского союза государств. Поставщик должен подтвердить документами, что компоненты лекарства, включая действующее вещество, произведены в этих странах. Такие бумаги участник торгов предоставил. Однако из сведений госреестра лекарственных средств стало понятно, что некоторые субстанции препарата «Меропенем-ДЕКО» сделаны в Китае. Эти данные своим письмом подтвердил производитель меропенема.

Членами Евразийского союза являются пять государств. Кроме России, это Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.