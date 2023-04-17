В челябинском районе отремонтируют дорогу, ведущую на федеральную трассу

Ремонт будет выполнен по запросу администрации Еманжелинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Еманжелинске Челябинской области отремонтируют дорогу по улице Уральская до автомобильного моста, ведущего на трассу федерального значения М-36. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщается на сайте.

«Капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Уральская, 2а до автомобильного моста, ведущего на федеральную трассу М36, по улице Уральская,2а по Асановскому тракту до улицы Ленина в городе Еманжелинске Челябинской области. Положительное заключение», — сообщается на сайте единого госреестра.

Инициатором капитального ремонта дороги в Еманжелинске выступает администрация города. Автодорогу отремонтируют до трассы федерального значения М-36, которая начинается в Челябинске, проходит через Коркино, Еманжелинск, Южноуральск, и в Троицке уходит на территорию Казахстана до Алма-Аты через Костанай, Караганду и Балхаш.