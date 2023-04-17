Путин наградил челябинских медиков

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Распоряжение президента РФ опубликовано на официальном портале правовой информации Фото:

Медики из Челябинска удостоились награды президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано 17 апреля на официальном портале правовой информации.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента РФ: Тамару Костину — заведующая отделением ГКБ №8 г. Челябинск. Объявить благодарность президента РФ: Зарине Камаловой — старшая медсестра ОКБ №2 Челябинской области, Мушфигу Исмаил оглы Нусратову — заведующий отделением ОКБ №2 Челябинской области и Светлане Федоровой — старшая медсестра ГКБ №8 г. Челябинска», — говорится в документе.

Ранее президент России удостоил награды слесаря по ремонту автомобилей «Почты России» из Челябинска Бориса Васильцова. Его наградили Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени.

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Медики из Челябинска удостоились награды президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано 17 апреля на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента РФ: Тамару Костину — заведующая отделением ГКБ №8 г. Челябинск. Объявить благодарность президента РФ: Зарине Камаловой — старшая медсестра ОКБ №2 Челябинской области, Мушфигу Исмаил оглы Нусратову — заведующий отделением ОКБ №2 Челябинской области и Светлане Федоровой — старшая медсестра ГКБ №8 г. Челябинска», — говорится в документе. Ранее президент России удостоил награды слесаря по ремонту автомобилей «Почты России» из Челябинска Бориса Васильцова. Его наградили Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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