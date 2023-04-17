Путин наградил челябинских медиков

17 апреля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Распоряжение президента РФ опубликовано на официальном портале правовой информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU Медики из Челябинска удостоились награды президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано 17 апреля на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента РФ: Тамару Костину — заведующая отделением ГКБ №8 г. Челябинск. Объявить благодарность президента РФ: Зарине Камаловой — старшая медсестра ОКБ №2 Челябинской области, Мушфигу Исмаил оглы Нусратову — заведующий отделением ОКБ №2 Челябинской области и Светлане Федоровой — старшая медсестра ГКБ №8 г. Челябинска», — говорится в документе. Ранее президент России удостоил награды слесаря по ремонту автомобилей «Почты России» из Челябинска Бориса Васильцова. Его наградили Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени.

Медики из Челябинска удостоились награды президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано 17 апреля на официальном портале правовой информации. «За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента РФ: Тамару Костину — заведующая отделением ГКБ №8 г. Челябинск. Объявить благодарность президента РФ: Зарине Камаловой — старшая медсестра ОКБ №2 Челябинской области, Мушфигу Исмаил оглы Нусратову — заведующий отделением ОКБ №2 Челябинской области и Светлане Федоровой — старшая медсестра ГКБ №8 г. Челябинска», — говорится в документе. Ранее президент России удостоил награды слесаря по ремонту автомобилей «Почты России» из Челябинска Бориса Васильцова. Его наградили Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени.