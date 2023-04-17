Путин наградил челябинских медиков

Медики из Челябинска удостоились награды президента России Владимира Путина. Соответствующее распоряжение опубликовано 17 апреля на официальном портале правовой информации.
«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить Почетной грамотой президента РФ: Тамару Костину — заведующая отделением ГКБ №8 г. Челябинск. Объявить благодарность президента РФ: Зарине Камаловой — старшая медсестра ОКБ №2 Челябинской области, Мушфигу Исмаил оглы Нусратову — заведующий отделением ОКБ №2 Челябинской области и Светлане Федоровой — старшая медсестра ГКБ №8 г. Челябинска», — говорится в документе.
Ранее президент России удостоил награды слесаря по ремонту автомобилей «Почты России» из Челябинска Бориса Васильцова. Его наградили Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени.
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