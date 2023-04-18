Звезда Мариинского театра Гергиев восхитился свердловскими музыкантами. Фото

18 апреля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Гергиев приехал в Екатеринбург в рамках Московского Пасхального фестиваля Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев отметил профессионализм музыкантов Свердловской филармонии. Свое восхищение он выразил в ходе беседы с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. «Валерий Гергиев, говоря об уровне уральских музыкантов, отметил не только Уральский академический филармонический оркестр, но и мастерство Уральского молодежного симфонического оркестра», — рассказали в департаменте информационной политики. Также Куйвашев и Гергиев обсудили реализацию культурных проектов в регионе и филармоническое движение. Встреча прошла перед выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева в Свердловской филармонии. Музыканты приехали в Екатеринбург в рамках Московского Пасхального фестиваля, который проходит в России с 16 апреля по 9 мая. Затем они отправятся в Сургут, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Томск, Кемерово, Омск, Челябинск и Пермь, а финальное выступление пройдет в Москве в День Победы. В следующий раз Гергиев приедет в Екатеринбург летом. Звезда выступит в парке Маяковского на открытии обновленной Летней эстрады в рамках празднования 300-летия города. Фото: департамент информационной политики Фото: департамент информационной политики

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев отметил профессионализм музыкантов Свердловской филармонии. Свое восхищение он выразил в ходе беседы с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. «Валерий Гергиев, говоря об уровне уральских музыкантов, отметил не только Уральский академический филармонический оркестр, но и мастерство Уральского молодежного симфонического оркестра», — рассказали в департаменте информационной политики. Также Куйвашев и Гергиев обсудили реализацию культурных проектов в регионе и филармоническое движение. Встреча прошла перед выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Гергиева в Свердловской филармонии. Музыканты приехали в Екатеринбург в рамках Московского Пасхального фестиваля, который проходит в России с 16 апреля по 9 мая. Затем они отправятся в Сургут, Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Томск, Кемерово, Омск, Челябинск и Пермь, а финальное выступление пройдет в Москве в День Победы. В следующий раз Гергиев приедет в Екатеринбург летом. Звезда выступит в парке Маяковского на открытии обновленной Летней эстрады в рамках празднования 300-летия города.