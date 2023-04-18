18 апреля 2023

Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении челябинского подростка вейпом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ поручил Петру Решетникову доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту отравления
Глава СК РФ поручил Петру Решетникову доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту отравления Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении челябинского подростка вейпом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В лечебное учреждение областного центра поступил 13-летний подросток с признаками отравления в результате использования вейпа. Подростку в больнице оказана медицинская помощь. Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка по части 1 статьи 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“). Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 13-летний школьник попал в реанимацию после курения вейпа. Подросток находился в реанимации в спутанном сознании, которое сопровождали судороги, кровотечение из носа и рвота; медики спасали его трое суток.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении челябинского подростка вейпом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В лечебное учреждение областного центра поступил 13-летний подросток с признаками отравления в результате использования вейпа. Подростку в больнице оказана медицинская помощь. Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка по части 1 статьи 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“). Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Ранее сообщалось, что в Челябинске 13-летний школьник попал в реанимацию после курения вейпа. Подросток находился в реанимации в спутанном сознании, которое сопровождали судороги, кровотечение из носа и рвота; медики спасали его трое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...