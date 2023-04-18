Глава СК РФ поручил Петру Решетникову доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту отравления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об отравлении челябинского подростка вейпом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В лечебное учреждение областного центра поступил 13-летний подросток с признаками отравления в результате использования вейпа. Подростку в больнице оказана медицинская помощь. Следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка по части 1 статьи 238 УК РФ („Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья“). Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Челябинске 13-летний школьник попал в реанимацию после курения вейпа. Подросток находился в реанимации в спутанном сознании, которое сопровождали судороги, кровотечение из носа и рвота; медики спасали его трое суток.