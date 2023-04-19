«Известия»: в городах-миллионниках удвоят лимит кредита по семейной ипотеке

20 апреля 2023 в 03:53 Размер текста - 17 +

Мера не приведет к росту цен в новостройках, заявили в Госдуме Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Депутаты Госдумы предлагают увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 млн рублей до 12 млн рублей. Соответствующее обращение парламентарии направили в Минстрой. «Минстрою предложили увеличить вдвое максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках — с сегодняшних 6 млн рублей до 12 млн рублей», — передают содержание документа «Известия». Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова объяснил актуальность инициативы тем, что в городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей. По его словам, только за последний год стоимость квадратного метра жилья в миллионниках выросла более чем на 15%. По словам первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимира Кошелева, благодаря увеличению лимита для семей станут доступнее наиболее востребованное для них трех- и четырехкомнатные квартиры, а среди семей именно они наиболее востребованные. Отмечается, что мера не приведет к росту цен в новостройках из-за ажиотажного спроса. В конце 2022 года в Госдуме предложили расширить «семейную ипотеку» — снижать процентную ставку на 1% для молодых семей за каждого нового ребенка. Банки зафиксировали рост спроса со стороны ипотечных заемщиков — январе—феврале 2023 года объем выдач льготной ипотеки показал трехкратный рост. Повышенным спросом у заемщиков пользуются «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека», пишет МК . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты Госдумы предлагают увеличить максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках с 6 млн рублей до 12 млн рублей. Соответствующее обращение парламентарии направили в Минстрой. «Минстрою предложили увеличить вдвое максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в городах-миллионниках — с сегодняшних 6 млн рублей до 12 млн рублей», — передают содержание документа «Известия». Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова объяснил актуальность инициативы тем, что в городах-миллионниках семьи с детьми уже не могут уложиться в установленную сумму ипотечного кредита в размере 6 млн рублей. По его словам, только за последний год стоимость квадратного метра жилья в миллионниках выросла более чем на 15%. По словам первого заместителя председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЛДПР Владимира Кошелева, благодаря увеличению лимита для семей станут доступнее наиболее востребованное для них трех- и четырехкомнатные квартиры, а среди семей именно они наиболее востребованные. Отмечается, что мера не приведет к росту цен в новостройках из-за ажиотажного спроса. В конце 2022 года в Госдуме предложили расширить «семейную ипотеку» — снижать процентную ставку на 1% для молодых семей за каждого нового ребенка. Банки зафиксировали рост спроса со стороны ипотечных заемщиков — январе—феврале 2023 года объем выдач льготной ипотеки показал трехкратный рост. Повышенным спросом у заемщиков пользуются «Ипотека с господдержкой» и «Семейная ипотека», пишет МК.