Пара из Екатеринбурга решила прославиться на ТВ ради путевки. Фото

Екатеринбуржцы стали участниками шоу «Четыре свадьбы»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская романтика. Екатеринбург, влюбленные, пара, романтика, визовский пруд, молодежь
Выпуск с екатеринбуржцами выйдет в эфир 20 апреля (архивное фото) Фото:

Жители Екатеринбурга Гульнара и Игорь отметят свадьбу в татарском колорите в рамках шоу «Четыре свадьбы». Пара рассчитывает выиграть свадебное путешествие, которое оплатит телевизионный проект. Об этом рассказали представители телеканала «Пятница».

«В числе участников проекта оказалась пара из Екатеринбурга — 27-летняя Гульнара и 25-летний Игорь. Гульнара — пекарь, а ее возлюбленный — сервисный мастер. Влюбленные вместе 8,5 лет, познакомились в колледже», — рассказали в пресс-службе. На свадьбу в татарском стиле молодожены потратят 400 тысяч рублей.

Выпуск с екатеринбуржцами выйдет в эфир 20 апреля в 19:00. В течение часа четыре невесты со всей России будут определять, чья свадьба станет самой лучшей. Выбирать победителей будут по нескольким критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала.

Ранее в проекте принимали участие и другие екатеринбуржцы. Например, блогер Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр, которые провели мото-свадьбу, а другая пара устроила свадьбу в стриптизе ради шоу.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Екатеринбурга Гульнара и Игорь отметят свадьбу в татарском колорите в рамках шоу «Четыре свадьбы». Пара рассчитывает выиграть свадебное путешествие, которое оплатит телевизионный проект. Об этом рассказали представители телеканала «Пятница». «В числе участников проекта оказалась пара из Екатеринбурга — 27-летняя Гульнара и 25-летний Игорь. Гульнара — пекарь, а ее возлюбленный — сервисный мастер. Влюбленные вместе 8,5 лет, познакомились в колледже», — рассказали в пресс-службе. На свадьбу в татарском стиле молодожены потратят 400 тысяч рублей. Выпуск с екатеринбуржцами выйдет в эфир 20 апреля в 19:00. В течение часа четыре невесты со всей России будут определять, чья свадьба станет самой лучшей. Выбирать победителей будут по нескольким критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Ранее в проекте принимали участие и другие екатеринбуржцы. Например, блогер Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр, которые провели мото-свадьбу, а другая пара устроила свадьбу в стриптизе ради шоу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...