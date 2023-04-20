Пара из Екатеринбурга решила прославиться на ТВ ради путевки. Фото

Екатеринбуржцы стали участниками шоу «Четыре свадьбы»

20 апреля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Выпуск с екатеринбуржцами выйдет в эфир 20 апреля (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Екатеринбурга Гульнара и Игорь отметят свадьбу в татарском колорите в рамках шоу «Четыре свадьбы». Пара рассчитывает выиграть свадебное путешествие, которое оплатит телевизионный проект. Об этом рассказали представители телеканала «Пятница». «В числе участников проекта оказалась пара из Екатеринбурга — 27-летняя Гульнара и 25-летний Игорь. Гульнара — пекарь, а ее возлюбленный — сервисный мастер. Влюбленные вместе 8,5 лет, познакомились в колледже», — рассказали в пресс-службе. На свадьбу в татарском стиле молодожены потратят 400 тысяч рублей. Выпуск с екатеринбуржцами выйдет в эфир 20 апреля в 19:00. В течение часа четыре невесты со всей России будут определять, чья свадьба станет самой лучшей. Выбирать победителей будут по нескольким критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Ранее в проекте принимали участие и другие екатеринбуржцы. Например, блогер Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр, которые провели мото-свадьбу, а другая пара устроила свадьбу в стриптизе ради шоу.

Жители Екатеринбурга Гульнара и Игорь отметят свадьбу в татарском колорите в рамках шоу «Четыре свадьбы». Пара рассчитывает выиграть свадебное путешествие, которое оплатит телевизионный проект. Об этом рассказали представители телеканала «Пятница». «В числе участников проекта оказалась пара из Екатеринбурга — 27-летняя Гульнара и 25-летний Игорь. Гульнара — пекарь, а ее возлюбленный — сервисный мастер. Влюбленные вместе 8,5 лет, познакомились в колледже», — рассказали в пресс-службе. На свадьбу в татарском стиле молодожены потратят 400 тысяч рублей. Выпуск с екатеринбуржцами выйдет в эфир 20 апреля в 19:00. В течение часа четыре невесты со всей России будут определять, чья свадьба станет самой лучшей. Выбирать победителей будут по нескольким критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. Ранее в проекте принимали участие и другие екатеринбуржцы. Например, блогер Света Ананас и ее муж-автогонщик Александр, которые провели мото-свадьбу, а другая пара устроила свадьбу в стриптизе ради шоу.