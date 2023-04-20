Самый дорогой недострой Екатеринбурга рухнул в цене на миллиарды рублей

В Екатеринбурге на 2,5 млрд подешевел недостроенный бизнес-центр «Карнеол»

20 апреля 2023 в 16:06 Размер текста - 17 +

Нынешняя цена недостроенного бизнес-центра составляет 978 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге снизили цену самого дорого недостроенного бизнес-центра «Карнеол» по адресу Энгельса, 8 на 2,5 млрд рублей. Еще в 2016 году здание пытались продать за рекордные 3,5 млрд рублей, но заинтересованных не оказалось. Объявления о продаже появилось на портале «Росэлторг». «Открытый аукцион в электронной форме по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Банк „ФК Открытие“. Объект незавершенного строительства площадью 2549 квадратных метров (степень готовности объекта незавершенного строительства — 20%). Земельный участок 3562 квадратных метров. Вид разрешенного использования: для строительства и дальнейшей эксплуатации административно-торгового здания», — сказано в объявлении. Нынешняя стоимость недостроя составляет 978 млн рублей. Еще в 2016 году «Карнеол» продавали за 3,5 млрд рублей, что сделало его самым дорогим недостроенным бизнес-центром. Позже стоимость начала падать до 1,14 млрд — 978 млн рублей. Строительство БЦ «Карнеол» началось в 2009 году и затянулось на семь лет. Изначально компания-застройщик ЗАО «Карнеол» собиралась сдать офисник в 2011 году. В августе 2015 года банк ФК «Открытие» через Свердловский арбитражный суд потребовал признать ЗАО «Карнеол» банкротом. Сумма исковых требований составила около 95 млн руб. После чего банк получил от застройщиков недостроенный бизнес-центр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге снизили цену самого дорого недостроенного бизнес-центра «Карнеол» по адресу Энгельса, 8 на 2,5 млрд рублей. Еще в 2016 году здание пытались продать за рекордные 3,5 млрд рублей, но заинтересованных не оказалось. Объявления о продаже появилось на портале «Росэлторг». «Открытый аукцион в электронной форме по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Банк „ФК Открытие“. Объект незавершенного строительства площадью 2549 квадратных метров (степень готовности объекта незавершенного строительства — 20%). Земельный участок 3562 квадратных метров. Вид разрешенного использования: для строительства и дальнейшей эксплуатации административно-торгового здания», — сказано в объявлении. Нынешняя стоимость недостроя составляет 978 млн рублей. Еще в 2016 году «Карнеол» продавали за 3,5 млрд рублей, что сделало его самым дорогим недостроенным бизнес-центром. Позже стоимость начала падать до 1,14 млрд — 978 млн рублей. Строительство БЦ «Карнеол» началось в 2009 году и затянулось на семь лет. Изначально компания-застройщик ЗАО «Карнеол» собиралась сдать офисник в 2011 году. В августе 2015 года банк ФК «Открытие» через Свердловский арбитражный суд потребовал признать ЗАО «Карнеол» банкротом. Сумма исковых требований составила около 95 млн руб. После чего банк получил от застройщиков недостроенный бизнес-центр.