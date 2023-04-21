Генерал ВС США Милли: более девяти тысяч боевиков ВСУ прошли обучение в Германии

Около 11,5 тысячи боевиков ВСУ прошли обучение в Германии, 9 тысяч из которых его завершили. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли во время брифинга Пентагона.
«Около 2,5 тысячи украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тысяч закончили тренировки и вернулись на Украину», — сказал Милли во время прямого эфира на сайте Пентагона. Он также заявил, что 65 военных ВСУ завершили обучение пользованием ПВО Patriot.
В конце марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что 7 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение в США с начала спецоперации на Украине. Обучение солдат ВСУ в США является фактом участия Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит RT.
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