Генерал ВС США Милли: более девяти тысяч боевиков ВСУ прошли обучение в Германии

21 апреля 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Солдаты ВСУ прошли обучение в Германии, заявил Марк Милли Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Около 11,5 тысячи боевиков ВСУ прошли обучение в Германии, 9 тысяч из которых его завершили. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли во время брифинга Пентагона. «Около 2,5 тысячи украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тысяч закончили тренировки и вернулись на Украину», — сказал Милли во время прямого эфира на сайте Пентагона. Он также заявил, что 65 военных ВСУ завершили обучение пользованием ПВО Patriot. В конце марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что 7 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение в США с начала спецоперации на Украине. Обучение солдат ВСУ в США является фактом участия Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит RT.

Около 11,5 тысячи боевиков ВСУ прошли обучение в Германии, 9 тысяч из которых его завершили. Об этом заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли во время брифинга Пентагона. «Около 2,5 тысячи украинских солдат проходят обучение прямо сейчас в Германии, около 9 тысяч закончили тренировки и вернулись на Украину», — сказал Милли во время прямого эфира на сайте Пентагона. Он также заявил, что 65 военных ВСУ завершили обучение пользованием ПВО Patriot. В конце марта пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что 7 тысяч бойцов ВСУ прошли обучение в США с начала спецоперации на Украине. Обучение солдат ВСУ в США является фактом участия Вашингтона в украинском конфликте. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, его слова приводит RT.