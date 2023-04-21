21 апреля 2023

В Екатеринбурге вторую неделю разыскивают 51-летнего мужчину. Фото

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Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, пенсионер, скамейка, цпкио, безработица, мужчина, осень
Мужчина ушел из дома 10 апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге с 10 апреля разыскивают пропавшего 51-летнего Михаила Зомарева. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти пропавшего мужчину! Он ушел из дома 10 апреля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Михаила: рост — 164 сантиметра, русые волосы, серо-голубые глаза. Зомарев был одет в черное пальто и синие джинсы. Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то звоните по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.

Михаил Зомарев ушел из дома в черном пальто и синих джинсах
Михаил Зомарев ушел из дома в черном пальто и синих джинсах
Фото:

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В Екатеринбурге с 10 апреля разыскивают пропавшего 51-летнего Михаила Зомарева. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». «Помогите найти пропавшего мужчину! Он ушел из дома 10 апреля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте». Приметы Михаила: рост — 164 сантиметра, русые волосы, серо-голубые глаза. Зомарев был одет в черное пальто и синие джинсы. Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то звоните по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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