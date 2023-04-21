Мужчина ушел из дома 10 апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге с 10 апреля разыскивают пропавшего 51-летнего Михаила Зомарева. Об этом сообщили в свердловском отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

«Помогите найти пропавшего мужчину! Он ушел из дома 10 апреля», — пишут волонтеры в соцсети «ВКонтакте».

Приметы Михаила: рост — 164 сантиметра, русые волосы, серо-голубые глаза. Зомарев был одет в черное пальто и синие джинсы. Если вам известно местоположение пропавшего мужчины, то звоните по номеру +7 (953) 053-04-83 или +7 (800) 700-54-52.