22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Екатеринбурге нашли мужчину, пропавшего две недели назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт Своих не бросаем. Челябинск, полиция
Сотрудники полиции нашли екатеринбуржца, пропавшего 10 апреля Фото:

В Екатеринбурге нашли пропавшего 51-летнего мужчину, поиски которого шли вторую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

«Гражданин найден сотрудниками отдела полиции №14. Противоправных действий в его отношении не совершено», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что мужчину разыскивали волонтеры и сотрудники полиции. Он не выходил на связь с 10 апреля.

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В Екатеринбурге нашли пропавшего 51-летнего мужчину, поиски которого шли вторую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу. «Гражданин найден сотрудниками отдела полиции №14. Противоправных действий в его отношении не совершено», — рассказали в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что мужчину разыскивали волонтеры и сотрудники полиции. Он не выходил на связь с 10 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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