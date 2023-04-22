В Екатеринбурге нашли мужчину, пропавшего две недели назад

Сотрудники полиции нашли екатеринбуржца, пропавшего 10 апреля
В Екатеринбурге нашли пропавшего 51-летнего мужчину, поиски которого шли вторую неделю. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
«Гражданин найден сотрудниками отдела полиции №14. Противоправных действий в его отношении не совершено», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что мужчину разыскивали волонтеры и сотрудники полиции. Он не выходил на связь с 10 апреля.
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