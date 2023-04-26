Полуголая свердловчанка устроила фотосессию на капоте машины возле Центра культуры. Видео

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Вызывающее поведение свердловчанки возмутило местных жителей Фото:

В Асбесте (Свердловская область) девушка устроила откровенную фотосессию рядом с Центром культуры и досуга имени Горького. Девушка в нижнем белье позировала на капоте ретро-машины, в итоге о ее поведении сообщили в полицию. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Что творится, к чему мир катится! В центре города Асбест, прямо возле дворца культуры перекрыли дорогу и устроили [непотребство]. Ужас», — поделился местный житель в telegram-канале «Злой Екатеринбург». К посту он прикрепил видео, на котором видно, как девушка в нижнем белье позирует на капоте ретро-машины на фоне Центра культуры и досуга имени Горького. Рядом с ней другие молодые люди, участок перед центром культуры огорожен красными лентами.

Как рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, события происходили в районе 14:00, а сообщение о молодой особе с вызывающим поведением в общественном месте поступило в дежурную часть территориального ОВД в 18:10.

«В указанный микрорайон направлен наряд полиции для установления личности любительницы самопиара и принятия адекватных мер реагирования, которые безусловно будут приняты. Когда в полицию поступило сообщение, транспортное средство, скорее всего при помощи эвакуатора, уже увезли. Кто конкретно стоит за этой акцией, сейчас по видео анализирует служба участковых уполномоченных», — поделился полковник Горелых.

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В Асбесте (Свердловская область) девушка устроила откровенную фотосессию рядом с Центром культуры и досуга имени Горького. Девушка в нижнем белье позировала на капоте ретро-машины, в итоге о ее поведении сообщили в полицию. Информация об этом появилась в соцсетях. «Что творится, к чему мир катится! В центре города Асбест, прямо возле дворца культуры перекрыли дорогу и устроили [непотребство]. Ужас», — поделился местный житель в telegram-канале «Злой Екатеринбург». К посту он прикрепил видео, на котором видно, как девушка в нижнем белье позирует на капоте ретро-машины на фоне Центра культуры и досуга имени Горького. Рядом с ней другие молодые люди, участок перед центром культуры огорожен красными лентами. Как рассказал URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, события происходили в районе 14:00, а сообщение о молодой особе с вызывающим поведением в общественном месте поступило в дежурную часть территориального ОВД в 18:10. «В указанный микрорайон направлен наряд полиции для установления личности любительницы самопиара и принятия адекватных мер реагирования, которые безусловно будут приняты. Когда в полицию поступило сообщение, транспортное средство, скорее всего при помощи эвакуатора, уже увезли. Кто конкретно стоит за этой акцией, сейчас по видео анализирует служба участковых уполномоченных», — поделился полковник Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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