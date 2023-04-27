У екатеринбурженки, обвиняемой в убийстве троих детей, появился шанс избежать колонии

Екатеринбурженка, обвиняемая в убийстве троих детей, оказалась в психбольнице

Мать троих детей отправили на психолого-психиатрическую экспертизу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительницу Екатеринбурга, которую обвиняют в убийстве троих своих детей, направили на психолого-психиатрическую экспертизу. Если многодетную мать признают невменяемой, то она не будет подлежать уголовной ответственности. К ней могут быть применены только принудительные меры медицинского характера. Однако если обвиняемую признают вменяемой, то ей будет грозить до 20 лет лишения свободы.

«Обвиняемую в убийстве троих своих детей направили на экспертизу на прошлой неделе. Других новостей пока нет», — пишет «КП-Екатеринбург» ссылаясь на слова адвоката обвиняемой.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» на Бажова, 68 женщина убила трех своих детей, посчитав, что в них вселились бесы. Вся информация о трагедии — в материале URA.RU.