30 апреля 2023
29 апреля 2023

Челябинские волонтеры отправили военным на СВО генератор, продукты и детские письма

© Служба новостей «URA.RU»
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В помощь военнослужащим отправили три фуры необходимых вещей Фото:
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Волонтеры из Миасса Челябинской области отправили военным на спецоперацию много нужных вещей, среди которых генератор, продукты и детские письма. Об отправке военным гуманитарной помощи волонтеры написали в соцсетях.

«На передовую уехали наши с вами приветы в виде генератора, пленки, окопных свечей, инструментов, покрышек, запчастей, продуктов питания, детских писем и других необходимых вещей. Три фуры, полные нужных вещей, уехали в сопровождении ветеранов боевых действий и уже совсем скоро все это облегчит работу ребят на передовой. Ждем ответа от наших дорогих бойцов и продолжаем свое дело во имя нашей общей Победы. Огромное всем спасибо. Вместе мы — сила!», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Волонтеры из Миасса помогают фронту с начала спецоперации. Ранее миасский муниципалитет наградил их золотыми знаками «Za Победу». О всех сборах для военных и своих акциях волонтеры пишут в паблике «ZOV Миасса».

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Волонтеры из Миасса Челябинской области отправили военным на спецоперацию много нужных вещей, среди которых генератор, продукты и детские письма. Об отправке военным гуманитарной помощи волонтеры написали в соцсетях. «На передовую уехали наши с вами приветы в виде генератора, пленки, окопных свечей, инструментов, покрышек, запчастей, продуктов питания, детских писем и других необходимых вещей. Три фуры, полные нужных вещей, уехали в сопровождении ветеранов боевых действий и уже совсем скоро все это облегчит работу ребят на передовой. Ждем ответа от наших дорогих бойцов и продолжаем свое дело во имя нашей общей Победы. Огромное всем спасибо. Вместе мы — сила!», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте. Волонтеры из Миасса помогают фронту с начала спецоперации. Ранее миасский муниципалитет наградил их золотыми знаками «Za Победу». О всех сборах для военных и своих акциях волонтеры пишут в паблике «ZOV Миасса».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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