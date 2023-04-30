Челябинские волонтеры отправили военным на СВО генератор, продукты и детские письма

В помощь военнослужащим отправили три фуры необходимых вещей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Миасса Челябинской области отправили военным на спецоперацию много нужных вещей, среди которых генератор, продукты и детские письма. Об отправке военным гуманитарной помощи волонтеры написали в соцсетях.

«На передовую уехали наши с вами приветы в виде генератора, пленки, окопных свечей, инструментов, покрышек, запчастей, продуктов питания, детских писем и других необходимых вещей. Три фуры, полные нужных вещей, уехали в сопровождении ветеранов боевых действий и уже совсем скоро все это облегчит работу ребят на передовой. Ждем ответа от наших дорогих бойцов и продолжаем свое дело во имя нашей общей Победы. Огромное всем спасибо. Вместе мы — сила!», — сообщили волонтеры в паблике «ZOV Миасса» соцсети ВКонтакте.

Волонтеры из Миасса помогают фронту с начала спецоперации. Ранее миасский муниципалитет наградил их золотыми знаками «Za Победу». О всех сборах для военных и своих акциях волонтеры пишут в паблике «ZOV Миасса».