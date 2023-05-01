01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

Авиалесоохрана: в мае высока опасность лесных пожаров на севере и востоке Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Тушение торфяного пожара возле поселка Безречный. Свердловская область, Березовский, авиалесоохрана
Авиалесоохрана предупредила об опасности пожаров в Прикамье Фото:

Авиалесоохрана сделала долгосрочный прогноз на май пожарной опасности в лесах Пермского края. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.

«В мае прогнозируется повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах северной и восточной частей Пермского края. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора», — уточнило ведомство.

В майские выходные и праздничные дни резко возрастает риск самовольных палов населением сухой травы. Авиалесоохрана предупреждает о том, что степные и лесные пожары носят рукотворный характер. По информации ведомства, в условиях сухой погоды и ветра огонь быстро распространяется, угрожая населенным пунктам, объектам экономики и лесам.

Ранее URA.RU писало, что в Перми на улице Уинской в логу произошло возгорание сухой растительности. Пожар тушили на площади около 200 квадратных метров.

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Авиалесоохрана сделала долгосрочный прогноз на май пожарной опасности в лесах Пермского края. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны. «В мае прогнозируется повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах северной и восточной частей Пермского края. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора», — уточнило ведомство. В майские выходные и праздничные дни резко возрастает риск самовольных палов населением сухой травы. Авиалесоохрана предупреждает о том, что степные и лесные пожары носят рукотворный характер. По информации ведомства, в условиях сухой погоды и ветра огонь быстро распространяется, угрожая населенным пунктам, объектам экономики и лесам. Ранее URA.RU писало, что в Перми на улице Уинской в логу произошло возгорание сухой растительности. Пожар тушили на площади около 200 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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