Авиалесоохрана: в мае высока опасность лесных пожаров на севере и востоке Пермского края

Авиалесоохрана сделала долгосрочный прогноз на май пожарной опасности в лесах Пермского края. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба Федеральной Авиалесоохраны.
«В мае прогнозируется повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности в лесах северной и восточной частей Пермского края. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора», — уточнило ведомство.
В майские выходные и праздничные дни резко возрастает риск самовольных палов населением сухой травы. Авиалесоохрана предупреждает о том, что степные и лесные пожары носят рукотворный характер. По информации ведомства, в условиях сухой погоды и ветра огонь быстро распространяется, угрожая населенным пунктам, объектам экономики и лесам.
Ранее URA.RU писало, что в Перми на улице Уинской в логу произошло возгорание сухой растительности. Пожар тушили на площади около 200 квадратных метров.
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