01 мая 2023

Челябинский завод выпустит агрегаты для железнодорожников

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинская разработка потенциально может использоваться для самой разной техники Фото:

В Челябинске АО СКБ «Турбина» освоит выпуск турбокомпрессоров для дизельных двигателей, используемых в железнодорожной и строительной технике. Как 2 мая сообщили в пресс-службе регионального минпрома, для реализации проекта одобрили льготный заем почти на 65 млн рублей.

«В Челябинске АО СКБ „Турбина“ запускает серийное производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей, предназначенных для нужд железнодорожной и строительной техники. На эти цели одобрен льготный заем на 64,8 млн рублей», — отметили в минпроме.

На рынок выведут турбокомпрессоры второй ступени мощностью 750-1500 лошадиных сил. Изделия увеличивают работоспособность двигателя, повышая показатель его КПД. Также агрегаты снижают образование в двигателе оксида азота, что сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Одновременно двигатели модернизируют, чтобы использовать их в строительстве и малой энергетике. В перспективе разработка специального конструкторского бюро «Турбина» будет адаптирована для судостроения. Судовые турбокомпрессоры преобразовывают отработанные выхлопные газы для получения энергии, увеличивая мощность судового дизеля.

К настоящему моменту оборудование прошло автономные испытания. Финподдержка позволит закупить высокотехнологичное оборудование: токарные и круглошлифовальный станки и токарный автомат с ЧПУ. Техника будет использована в производстве компрессоров.

Как отметил гендиректор АО «СКБ «Турбина» Эдуард Баженов, рынок растет вслед за уходом из России ряда зарубежных поставщиков. При этом количество применяемых двигателей с турбонаддувом в стране увеличивается. По мнению директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, это стало важным фактором при принятии решения о выдаче кредита под 3% годовых. Для этого была выбрана совместная с федеральным фондом программа «Проекты развития».

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В Челябинске АО СКБ «Турбина» освоит выпуск турбокомпрессоров для дизельных двигателей, используемых в железнодорожной и строительной технике. Как 2 мая сообщили в пресс-службе регионального минпрома, для реализации проекта одобрили льготный заем почти на 65 млн рублей. «В Челябинске АО СКБ „Турбина“ запускает серийное производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей, предназначенных для нужд железнодорожной и строительной техники. На эти цели одобрен льготный заем на 64,8 млн рублей», — отметили в минпроме. На рынок выведут турбокомпрессоры второй ступени мощностью 750-1500 лошадиных сил. Изделия увеличивают работоспособность двигателя, повышая показатель его КПД. Также агрегаты снижают образование в двигателе оксида азота, что сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу. Одновременно двигатели модернизируют, чтобы использовать их в строительстве и малой энергетике. В перспективе разработка специального конструкторского бюро «Турбина» будет адаптирована для судостроения. Судовые турбокомпрессоры преобразовывают отработанные выхлопные газы для получения энергии, увеличивая мощность судового дизеля. К настоящему моменту оборудование прошло автономные испытания. Финподдержка позволит закупить высокотехнологичное оборудование: токарные и круглошлифовальный станки и токарный автомат с ЧПУ. Техника будет использована в производстве компрессоров. Как отметил гендиректор АО «СКБ «Турбина» Эдуард Баженов, рынок растет вслед за уходом из России ряда зарубежных поставщиков. При этом количество применяемых двигателей с турбонаддувом в стране увеличивается. По мнению директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, это стало важным фактором при принятии решения о выдаче кредита под 3% годовых. Для этого была выбрана совместная с федеральным фондом программа «Проекты развития».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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