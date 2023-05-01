Челябинский завод выпустит агрегаты для железнодорожников

Челябинская разработка потенциально может использоваться для самой разной техники Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске АО СКБ «Турбина» освоит выпуск турбокомпрессоров для дизельных двигателей, используемых в железнодорожной и строительной технике. Как 2 мая сообщили в пресс-службе регионального минпрома, для реализации проекта одобрили льготный заем почти на 65 млн рублей.

«В Челябинске АО СКБ „Турбина“ запускает серийное производство турбокомпрессоров для дизельных двигателей, предназначенных для нужд железнодорожной и строительной техники. На эти цели одобрен льготный заем на 64,8 млн рублей», — отметили в минпроме.

На рынок выведут турбокомпрессоры второй ступени мощностью 750-1500 лошадиных сил. Изделия увеличивают работоспособность двигателя, повышая показатель его КПД. Также агрегаты снижают образование в двигателе оксида азота, что сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу.

Одновременно двигатели модернизируют, чтобы использовать их в строительстве и малой энергетике. В перспективе разработка специального конструкторского бюро «Турбина» будет адаптирована для судостроения. Судовые турбокомпрессоры преобразовывают отработанные выхлопные газы для получения энергии, увеличивая мощность судового дизеля.

К настоящему моменту оборудование прошло автономные испытания. Финподдержка позволит закупить высокотехнологичное оборудование: токарные и круглошлифовальный станки и токарный автомат с ЧПУ. Техника будет использована в производстве компрессоров.

Как отметил гендиректор АО «СКБ «Турбина» Эдуард Баженов, рынок растет вслед за уходом из России ряда зарубежных поставщиков. При этом количество применяемых двигателей с турбонаддувом в стране увеличивается. По мнению директора регионального Фонда развития промышленности Сергея Казакова, это стало важным фактором при принятии решения о выдаче кредита под 3% годовых. Для этого была выбрана совместная с федеральным фондом программа «Проекты развития».