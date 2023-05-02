Основные работы пройдут на проспекте Победы и улице Горького Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отремонтируют 43 трамвайных переезда. Работы пройдут на северо-западе, в Центральном, Тракторозаводском, Ленинском и Металлургическом районах. Переезды приведут в порядок до конца года, сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«В 2023 году запланирован ремонт 43 трамвайных переездов в городе Челябинске. Из них 12 трамвайных переездов отремонтирует ОГКУ „Организатор перевозок Челябинской области“, они будут производиться по Свердловскому проспекту, ООО „ЧелябГЭТ“ отремонтирует 17 переездов, в рамках гарантийных обязательств по контрактам будет произведен ремонт 3 переездов, кроме этого ООО „ЧелябГЭТ“ совместно с Комитетом дорожного хозяйства Администрации города Челябинска отремонтирует еще 5 переездов», — рассказали в пресс-службе.

До конца года ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» планирует капитально отремонтировать 12 трамвайных переездов по Свердловскому проспекту, а также переезд улиц Машиностроителей — Суркова, шоссе Металлургов — улицы Румянцева, на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта, Стрелочный узел Монтажный колледж (Горького — ул. Первой Пятилетки), Стрелочный узел Депо № 1; Стрелочный узел на пересечении проспекта Победы — улицы Каслинская.

Также «ЧелябГЭТ» и комитет дорожного хозяйства отремонтируют перекрестки на улицах Горького, Цвиллинга, Дзержинского, Российской, Гагарина и проспекте Победы. В рамках гарантийных обязательств по контрактам будет произведен ремонт 3 переездов по проспекту Победы и улицы Косарева, проспекту Победы и улицы Чайковского, шоссе Металлургов и улицы Жукова.

Главные работы по ремонту трамвайных переездов пройдут на проспекте Победы и улице Горького Скрин:Яндекс. Карты

Трамвайные переезды приведут в порядок до конца года Скрин: Яндекс. Карты

В рамках гарантийных обязательств по контрактам будет произведен ремонт 3 переездов по проспекту Победы и улицы Косарева, проспекту Победы и улицы Чайковского, шоссе Металлургов и улицы Жукова Скрин:Яндекс.Карта