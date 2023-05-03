Пермяков зовут работать сварщиками в Израиль за зарплатой в сотни тысяч рублей

04 мая 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Пермякам обещают зарплату в размере 345 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Пермского края предлагают работать сварщиками в Израиле. Зарплата сотрудников за месяц — 345 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito. «Сварщик, город Ришон Лецион. Зарплата: 300 000 — 345 000 рублей в месяц. Можно работать без опыта и знания языка, нужен только загранпаспорт», — говорится в объявлении. Работодатели обещают проживание в субсидированных квартирах. Обязанности и требования к сотрудникам: сварка металлоконструкций и опыт работы более одного года. Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работать в Израиле на фабрике по производству Coca Cola. В месяц сотрудникам обещают зарплату в размере четырех тысяч долларов.

Жителям Пермского края предлагают работать сварщиками в Израиле. Зарплата сотрудников за месяц — 345 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito. «Сварщик, город Ришон Лецион. Зарплата: 300 000 — 345 000 рублей в месяц. Можно работать без опыта и знания языка, нужен только загранпаспорт», — говорится в объявлении. Работодатели обещают проживание в субсидированных квартирах. Обязанности и требования к сотрудникам: сварка металлоконструкций и опыт работы более одного года. Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работать в Израиле на фабрике по производству Coca Cola. В месяц сотрудникам обещают зарплату в размере четырех тысяч долларов.