Пермяков зовут работать сварщиками в Израиль за зарплатой в сотни тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работать сварщиками в Израиле. Зарплата сотрудников за месяц — 345 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.
«Сварщик, город Ришон Лецион. Зарплата: 300 000 — 345 000 рублей в месяц. Можно работать без опыта и знания языка, нужен только загранпаспорт», — говорится в объявлении.
Работодатели обещают проживание в субсидированных квартирах. Обязанности и требования к сотрудникам: сварка металлоконструкций и опыт работы более одного года.
Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работать в Израиле на фабрике по производству Coca Cola. В месяц сотрудникам обещают зарплату в размере четырех тысяч долларов.
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