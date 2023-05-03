03 мая 2023

Пермяков зовут работать сварщиками в Израиль за зарплатой в сотни тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги в кармане, деньги, наличная оплата, нал
Пермякам обещают зарплату в размере 345 тысяч рублей Фото:

Жителям Пермского края предлагают работать сварщиками в Израиле. Зарплата сотрудников за месяц — 345 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito.

«Сварщик, город Ришон Лецион. Зарплата: 300 000 — 345 000 рублей в месяц. Можно работать без опыта и знания языка, нужен только загранпаспорт», — говорится в объявлении.

Работодатели обещают проживание в субсидированных квартирах. Обязанности и требования к сотрудникам: сварка металлоконструкций и опыт работы более одного года.

Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работать в Израиле на фабрике по производству Coca Cola. В месяц сотрудникам обещают зарплату в размере четырех тысяч долларов.

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Жителям Пермского края предлагают работать сварщиками в Израиле. Зарплата сотрудников за месяц — 345 тысяч рублей, говорится в объявлении на сайте Avito. «Сварщик, город Ришон Лецион. Зарплата: 300 000 — 345 000 рублей в месяц. Можно работать без опыта и знания языка, нужен только загранпаспорт», — говорится в объявлении. Работодатели обещают проживание в субсидированных квартирах. Обязанности и требования к сотрудникам: сварка металлоконструкций и опыт работы более одного года. Ранее URA.RU писало, что пермякам предлагают работать в Израиле на фабрике по производству Coca Cola. В месяц сотрудникам обещают зарплату в размере четырех тысяч долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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