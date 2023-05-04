Свердловскую область на выходные ожидает летняя погода

05 мая 2023 в 06:05 Размер текста - 17 +

Конец недели в Свердловской области будет сухим и теплым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области ожидается в ближайшие три дня температура прогреется до +27 градусов. Об этом сообщили синоптики. «Сегодня малоподвижная фронтальная зона, расположенная над Свердловской областью, несколько сместится к северу. В результате теплый воздух сможет проникнуть в более северные районы области. Днем температура воздуха на территории области будет +19, +24, на севере — до +10, на юго-востоке — до +25, +27 градусов», — передал информацию telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 5 мая облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем 22-24 градуса тепла. В субботу, 6 мая, ночью температура воздуха прогреется до +11 градусов, днем поднимется до +23 градусов, в воскресенье, 7 мая, в ночное время ожидается +13 градусов, днем — +21. Ранее URA.RU сообщало о погоде, которая ждет жителей России в День Победы 9 мая. По данным синоптика Александра Шувалова, на Средний Урал придут дожди и температура воздуха существенно снизится.

В Свердловской области ожидается в ближайшие три дня температура прогреется до +27 градусов. Об этом сообщили синоптики. «Сегодня малоподвижная фронтальная зона, расположенная над Свердловской областью, несколько сместится к северу. В результате теплый воздух сможет проникнуть в более северные районы области. Днем температура воздуха на территории области будет +19, +24, на севере — до +10, на юго-востоке — до +25, +27 градусов», — передал информацию telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 5 мая облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем 22-24 градуса тепла. В субботу, 6 мая, ночью температура воздуха прогреется до +11 градусов, днем поднимется до +23 градусов, в воскресенье, 7 мая, в ночное время ожидается +13 градусов, днем — +21. Ранее URA.RU сообщало о погоде, которая ждет жителей России в День Победы 9 мая. По данным синоптика Александра Шувалова, на Средний Урал придут дожди и температура воздуха существенно снизится.