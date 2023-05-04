04 мая 2023

Свердловскую область на выходные ожидает летняя погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер осмотрел работы по благоустройству общественных пространств. Челябинск , полет, небо, аэрофлот, солнце, самолет
Конец недели в Свердловской области будет сухим и теплым Фото:

В Свердловской области ожидается в ближайшие три дня температура прогреется до +27 градусов. Об этом сообщили синоптики.

«Сегодня малоподвижная фронтальная зона, расположенная над Свердловской областью, несколько сместится к северу. В результате теплый воздух сможет проникнуть в более северные районы области. Днем температура воздуха на территории области будет +19, +24, на севере — до +10, на юго-востоке — до +25, +27 градусов», — передал информацию telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге 5 мая облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем 22-24 градуса тепла. В субботу, 6 мая, ночью температура воздуха прогреется до +11 градусов, днем поднимется до +23 градусов, в воскресенье, 7 мая, в ночное время ожидается +13 градусов, днем — +21.

Ранее URA.RU сообщало о погоде, которая ждет жителей России в День Победы 9 мая. По данным синоптика Александра Шувалова, на Средний Урал придут дожди и температура воздуха существенно снизится.

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В Свердловской области ожидается в ближайшие три дня температура прогреется до +27 градусов. Об этом сообщили синоптики. «Сегодня малоподвижная фронтальная зона, расположенная над Свердловской областью, несколько сместится к северу. В результате теплый воздух сможет проникнуть в более северные районы области. Днем температура воздуха на территории области будет +19, +24, на севере — до +10, на юго-востоке — до +25, +27 градусов», — передал информацию telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 5 мая облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем 22-24 градуса тепла. В субботу, 6 мая, ночью температура воздуха прогреется до +11 градусов, днем поднимется до +23 градусов, в воскресенье, 7 мая, в ночное время ожидается +13 градусов, днем — +21. Ранее URA.RU сообщало о погоде, которая ждет жителей России в День Победы 9 мая. По данным синоптика Александра Шувалова, на Средний Урал придут дожди и температура воздуха существенно снизится.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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