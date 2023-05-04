04 мая 2023

Туристам перекрыли доступ к обелиску «Европа — Азия» под Первоуральском

Стелу «Европа — Азия» в Первоуральске закрыли на реконструкцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Горящий лес возле горы Волчиха. Свердловская область , стела европа азия
Облагородить стелу и территорию вокруг нее должны в течение этого года Фото:

Гости Свердловской области в ближайшее время не смогут посетить обелиск «Европа — Азия» под Первоуральском. Причиной всему — реконструкция стелы, которую планируют завершить к концу сентября.

«Сейчас работы на стройке проводятся достаточно быстрыми темпами, демонтаж будет закончен уже на следующей неделе. В планах у нас, конечно, уложиться до конца сентября», — заявил представитель подрядной организации Владимир Ковалев изданию «Новости Первоуральска».

Планируется, что возле обелиска появится новое освещение, тротуарная плитка и железные ограждения. Основание стелы, ступеньки и площадка вокруг облицуют новым гранитным камнем.

Тридцатиметровый столб из красного гранита с орлом на вершине появился под Первоуральском в 2008 году. Место популярно среди молодоженов Первоуральска и Екатеринбурга, а также гостей региона.

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Гости Свердловской области в ближайшее время не смогут посетить обелиск «Европа — Азия» под Первоуральском. Причиной всему — реконструкция стелы, которую планируют завершить к концу сентября. «Сейчас работы на стройке проводятся достаточно быстрыми темпами, демонтаж будет закончен уже на следующей неделе. В планах у нас, конечно, уложиться до конца сентября», — заявил представитель подрядной организации Владимир Ковалев изданию «Новости Первоуральска». Планируется, что возле обелиска появится новое освещение, тротуарная плитка и железные ограждения. Основание стелы, ступеньки и площадка вокруг облицуют новым гранитным камнем. Тридцатиметровый столб из красного гранита с орлом на вершине появился под Первоуральском в 2008 году. Место популярно среди молодоженов Первоуральска и Екатеринбурга, а также гостей региона.
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