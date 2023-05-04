Туристам перекрыли доступ к обелиску «Европа — Азия» под Первоуральском

Гости Свердловской области в ближайшее время не смогут посетить обелиск «Европа — Азия» под Первоуральском. Причиной всему — реконструкция стелы, которую планируют завершить к концу сентября.
«Сейчас работы на стройке проводятся достаточно быстрыми темпами, демонтаж будет закончен уже на следующей неделе. В планах у нас, конечно, уложиться до конца сентября», — заявил представитель подрядной организации Владимир Ковалев изданию «Новости Первоуральска».
Планируется, что возле обелиска появится новое освещение, тротуарная плитка и железные ограждения. Основание стелы, ступеньки и площадка вокруг облицуют новым гранитным камнем.
Тридцатиметровый столб из красного гранита с орлом на вершине появился под Первоуральском в 2008 году. Место популярно среди молодоженов Первоуральска и Екатеринбурга, а также гостей региона.
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