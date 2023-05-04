Бастрыкин вмешался в конфликт челябинских жильцов и регоператора

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ организовать проверку Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку конфликта жителей дома по Комсомольскому проспекту в Челябинске и фонда регионального оператора капитального ремонта. Как сообщает пресс-служба СКР, челябинские жильцы сомневаются в эффективности проводимых работ.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку информации о несогласии с проведением работ по утеплению фасада жилого дома в Челябинске. Жильцы дома по Комсомольскому проспекту обратились в СК России о несогласии с действиями управляющей компании и представителей фонда капитального ремонта. Изначально стоимость работ составляла несколько миллионов рублей, однако затем сумма многократно возросла», — сообщают в telegram-канале Следственного комитета России.

Жильцы опасаются, что финансовая нагрузка впоследствии ляжет на собственников дома. При этом люди сомневаются в эффективности работ, поскольку у них не было жалоб на холодные стены. Жителей больше беспокоит состояние крыш, подвалов и труб, которые требуют первоочередного ремонта.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по области Петру Решетникову представить доклад об установленных обстоятельствах. Решетниковым по озвученной ситуации уже организована процессуальная проверка. Исполнение поручения поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу регионального оператора капитального ремонта. Там пообещали предоставить ответ позже.