New York Post: на месте будущей коронации Карла III выкосили на траве гигантский пенис

Накануне коронации короля Великобритании Карла III неизвестные выстригли гигантский пенис на знаменитом газоне Королевского полумесяца в городе Бат. Это увидели журналисты из New York Post.
«Самоуверенные проказники выкосили гигантский пенис на знаменитой территории Королевского полумесяца в Бате, Англия, где всего через два дня состоится знаменательная коронационная вечеринка», — сообщает
Пенис на газоне появился в особом месте. Трава растет в районе, где дома образуют форму полумесяца. За газоном в этом месте тщательно следят, из-за чего его называют идеальным.
Коронация Карла III пройдет 6 мая Вестминстерском Аббатстве. Великобритания готовится к празднику. На коронацию приехала супруга лидера Украины Елена Зеленская, передает Nation News.
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