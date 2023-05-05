New York Post: на месте будущей коронации Карла III выкосили на траве гигантский пенис

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Газон выстригли накануне королевской коронации Фото:

Накануне коронации короля Великобритании Карла III неизвестные выстригли гигантский пенис на знаменитом газоне Королевского полумесяца в городе Бат. Это увидели журналисты из New York Post.

«Самоуверенные проказники выкосили гигантский пенис на знаменитой территории Королевского полумесяца в Бате, Англия, где всего через два дня состоится знаменательная коронационная вечеринка», — сообщает New York Post.

Пенис на газоне появился в особом месте. Трава растет в районе, где дома образуют форму полумесяца. За газоном в этом месте тщательно следят, из-за чего его называют идеальным.

Коронация Карла III пройдет 6 мая Вестминстерском Аббатстве. Великобритания готовится к празднику. На коронацию приехала супруга лидера Украины Елена Зеленская, передает Nation News.

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Накануне коронации короля Великобритании Карла III неизвестные выстригли гигантский пенис на знаменитом газоне Королевского полумесяца в городе Бат. Это увидели журналисты из New York Post. «Самоуверенные проказники выкосили гигантский пенис на знаменитой территории Королевского полумесяца в Бате, Англия, где всего через два дня состоится знаменательная коронационная вечеринка», — сообщает New York Post. Пенис на газоне появился в особом месте. Трава растет в районе, где дома образуют форму полумесяца. За газоном в этом месте тщательно следят, из-за чего его называют идеальным. Коронация Карла III пройдет 6 мая Вестминстерском Аббатстве. Великобритания готовится к празднику. На коронацию приехала супруга лидера Украины Елена Зеленская, передает Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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