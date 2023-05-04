The Sun: Британия направила фрегат для наблюдения за «российской армадой»

05 мая 2023 в 01:15 Размер текста - 17 +

Британия отправила военный корабль для следования за российской армадой, пишет The Sun Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Великобритания отправила фрегат с противокорабельными ракетами, чтобы наблюдать за кораблями РФ, которые якобы подошли близко к Британии. Об этом сообщил источник в сфере британской обороны, при этом не предоставив никаких доказательств. «Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, расположенной близко к Великобритании. Фрегат „Type 23“ отправился в Северное море для ведения наблюдения за российскими военными кораблями, пытающимися продемонстрировать свои силы перед коронацией короля Карла», — передает слова источника газета The Sun. Издание сообщает, что в водах Британии появились пять российских военных кораблей и два вспомогательных. Уточняется, что на их борту находятся крылатые ракеты «Калибр». Также газета сообщила, что ранее источник в британском Минобороны заявил, что Великобритании известно об учениях, которые проводят российские корабли. Ранее военный историк Макс Гастингс заявил, что ВС Великобритании находятся в упадке, страдая от недостатка вооружений, боевой техники, пишет RT. Наиболее сложная ситуация сложилась на Королевском флоте, считает историк. Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМЯ РФ России в течение 2023 года пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания отправила фрегат с противокорабельными ракетами, чтобы наблюдать за кораблями РФ, которые якобы подошли близко к Британии. Об этом сообщил источник в сфере британской обороны, при этом не предоставив никаких доказательств. «Королевские ВМС разместили военный корабль для следования за российской армадой, расположенной близко к Великобритании. Фрегат „Type 23“ отправился в Северное море для ведения наблюдения за российскими военными кораблями, пытающимися продемонстрировать свои силы перед коронацией короля Карла», — передает слова источника газета The Sun. Издание сообщает, что в водах Британии появились пять российских военных кораблей и два вспомогательных. Уточняется, что на их борту находятся крылатые ракеты «Калибр». Также газета сообщила, что ранее источник в британском Минобороны заявил, что Великобритании известно об учениях, которые проводят российские корабли. Ранее военный историк Макс Гастингс заявил, что ВС Великобритании находятся в упадке, страдая от недостатка вооружений, боевой техники, пишет RT. Наиболее сложная ситуация сложилась на Королевском флоте, считает историк. Гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМЯ РФ России в течение 2023 года пополнится тремя атомными и двумя дизельными новейшими субмаринами.