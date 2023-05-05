В Ирбите (Свердловская область) 8 мая ограничат движение транспорта в районе железнодорожного вокзала из-за прибытия уникального солдатского поезда-музея «Эшелон Победы», посвященного Великой Отечественной войне. Об этом заявил мэр Ирбита Николай Юдин.
«На время прибытия в Ирбит „Эшелона Победы“ 8 мая принято решение ограничить движение транспорта в районе железнодорожного вокзала. Сделано это для обеспечения безопасности участников мероприятия», — написал Николай Юдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Глава Ирбита пообещал вывести утром 8 мая на маршрут до железнодорожного вокзала дополнительные автобусы. Также дополнительный общественный транспорт будет выделен после окончания программы.
Ранее URA.RU сообщало, что во время стоянки состава в Ирбите желающие смогут зайти в вагоны, послушать экскурсоводов и сделать фотографии. Также агентство рассказывало, что «Эшелон Победы» прибыл 5 мая в Екатеринбург, на платформах состава расположены образцы Т-34 и реактивной установки «Катюша». Уникальный солдатский поезд будет курсировать по Свердловской области до 12 мая.
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