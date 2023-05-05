05 мая 2023

В свердловском городе перекроют дороги из-за прибытия уникального солдатского поезда. Фото

В Ирбите ограничат движение из-за прибытия поезда-музея «Эшелон Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка ретро поезда "Эшелон Победы". Пермь, паровоз, поезд победы, ретро поезд, эшелон победы
В Ирбите перекроют улицы из-за прибытия «Эшелона Победы» Фото:

В Ирбите (Свердловская область) 8 мая ограничат движение транспорта в районе железнодорожного вокзала из-за прибытия уникального солдатского поезда-музея «Эшелон Победы», посвященного Великой Отечественной войне. Об этом заявил мэр Ирбита Николай Юдин.

«На время прибытия в Ирбит „Эшелона Победы“ 8 мая принято решение ограничить движение транспорта в районе железнодорожного вокзала. Сделано это для обеспечения безопасности участников мероприятия», — написал Николай Юдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Глава Ирбита пообещал вывести утром 8 мая на маршрут до железнодорожного вокзала дополнительные автобусы. Также дополнительный общественный транспорт будет выделен после окончания программы.

Ранее URA.RU сообщало, что во время стоянки состава в Ирбите желающие смогут зайти в вагоны, послушать экскурсоводов и сделать фотографии. Также агентство рассказывало, что «Эшелон Победы» прибыл 5 мая в Екатеринбург, на платформах состава расположены образцы Т-34 и реактивной установки «Катюша». Уникальный солдатский поезд будет курсировать по Свердловской области до 12 мая.

Схема перекрытий
Схема перекрытий
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ирбите (Свердловская область) 8 мая ограничат движение транспорта в районе железнодорожного вокзала из-за прибытия уникального солдатского поезда-музея «Эшелон Победы», посвященного Великой Отечественной войне. Об этом заявил мэр Ирбита Николай Юдин. «На время прибытия в Ирбит „Эшелона Победы“ 8 мая принято решение ограничить движение транспорта в районе железнодорожного вокзала. Сделано это для обеспечения безопасности участников мероприятия», — написал Николай Юдин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Глава Ирбита пообещал вывести утром 8 мая на маршрут до железнодорожного вокзала дополнительные автобусы. Также дополнительный общественный транспорт будет выделен после окончания программы. Ранее URA.RU сообщало, что во время стоянки состава в Ирбите желающие смогут зайти в вагоны, послушать экскурсоводов и сделать фотографии. Также агентство рассказывало, что «Эшелон Победы» прибыл 5 мая в Екатеринбург, на платформах состава расположены образцы Т-34 и реактивной установки «Катюша». Уникальный солдатский поезд будет курсировать по Свердловской области до 12 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...