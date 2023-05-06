06 мая 2023

В Челябинске загорелся склад с пиломатериалами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на складах. Екатеринбург, дым, тушение огня, локализация пожара, пожарные
Открытое горение удалось локализовать Фото:

В Челябинске произошел пожар в здании с пиломатериалами. Из-за сильного ветра огонь мог охватить большую площадь, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар по улице Героев Танкограда, где горит производственное здание с пиломатериалами. Из-за сильного ветра, большого количества сгораемых материалов существовала высокая угроза распространения пожара на большую площадь, но пожар удалось локализовать», — уточнили в ведомстве.

Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причину пожара установит отдел дознания.

В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. В регионе бушуют ландшафтные пожары.

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В Челябинске произошел пожар в здании с пиломатериалами. Из-за сильного ветра огонь мог охватить большую площадь, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар по улице Героев Танкограда, где горит производственное здание с пиломатериалами. Из-за сильного ветра, большого количества сгораемых материалов существовала высокая угроза распространения пожара на большую площадь, но пожар удалось локализовать», — уточнили в ведомстве. Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причину пожара установит отдел дознания. В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. В регионе бушуют ландшафтные пожары.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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