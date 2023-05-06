В Челябинске загорелся склад с пиломатериалами

Открытое горение удалось локализовать Фото: Московец Илья © URA.RU

В Челябинске произошел пожар в здании с пиломатериалами. Из-за сильного ветра огонь мог охватить большую площадь, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар по улице Героев Танкограда, где горит производственное здание с пиломатериалами. Из-за сильного ветра, большого количества сгораемых материалов существовала высокая угроза распространения пожара на большую площадь, но пожар удалось локализовать», — уточнили в ведомстве.

Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причину пожара установит отдел дознания.

В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. В регионе бушуют ландшафтные пожары.