В Челябинске загорелся склад с пиломатериалами

В Челябинске произошел пожар в здании с пиломатериалами. Из-за сильного ветра огонь мог охватить большую площадь, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
«Сотрудники Челябинского пожарно-спасательного гарнизона тушат пожар по улице Героев Танкограда, где горит производственное здание с пиломатериалами. Из-за сильного ветра, большого количества сгораемых материалов существовала высокая угроза распространения пожара на большую площадь, но пожар удалось локализовать», — уточнили в ведомстве.
Открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет. Причину пожара установит отдел дознания.
В Челябинской области с 12 апреля действует особый противопожарный режим. В регионе бушуют ландшафтные пожары.
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