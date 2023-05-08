В пермском городе разрешили запустить две новые котельные

Ростехнадзор одобрил запуск двух новых котельных в Лысьве (Пермский край), построенных пермским филиалом «Т Плюс». Одна из котельных была построена во время реконструкции здания ЦТП-1, вторая размещена в границах улиц Федосеева, Аликина, Фрунзе и Баженова, сообщается в ведомстве.
«Строительство котельных позволяет оптимизировать производственные процессы. Оно снижает сезонную тепловую нагрузку, благодаря чему можно обеспечить качественным ресурсом более 10 тысяч жителей и 15 социальных объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на региональный Ростехнадзор.
Котельные заместят бывшую ТЭЦ Лысьвенского метзавода. В Лысьве, как сообщает издание, будут построены еще восемь тепловых источников, а также реконструированы две котельные.
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