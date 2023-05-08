08 мая 2023
07 мая 2023
06 мая 2023

В пермском городе разрешили запустить две новые котельные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие котельни в Петухово. Курган, трубы, котельная, давление, манометр, петухово, сезон, котельня, отопительный
Новые котельные заместят ТЭЦ Лысьвенского метзавода Фото:

Ростехнадзор одобрил запуск двух новых котельных в Лысьве (Пермский край), построенных пермским филиалом «Т Плюс». Одна из котельных была построена во время реконструкции здания ЦТП-1, вторая размещена в границах улиц Федосеева, Аликина, Фрунзе и Баженова, сообщается в ведомстве.

«Строительство котельных позволяет оптимизировать производственные процессы. Оно снижает сезонную тепловую нагрузку, благодаря чему можно обеспечить качественным ресурсом более 10 тысяч жителей и 15 социальных объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на региональный Ростехнадзор.

Котельные заместят бывшую ТЭЦ Лысьвенского метзавода. В Лысьве, как сообщает издание, будут построены еще восемь тепловых источников, а также реконструированы две котельные.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ростехнадзор одобрил запуск двух новых котельных в Лысьве (Пермский край), построенных пермским филиалом «Т Плюс». Одна из котельных была построена во время реконструкции здания ЦТП-1, вторая размещена в границах улиц Федосеева, Аликина, Фрунзе и Баженова, сообщается в ведомстве. «Строительство котельных позволяет оптимизировать производственные процессы. Оно снижает сезонную тепловую нагрузку, благодаря чему можно обеспечить качественным ресурсом более 10 тысяч жителей и 15 социальных объектов», — пишет «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на региональный Ростехнадзор. Котельные заместят бывшую ТЭЦ Лысьвенского метзавода. В Лысьве, как сообщает издание, будут построены еще восемь тепловых источников, а также реконструированы две котельные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...