Бизнесмен из ХМАО готов обменять магазин самогонных аппаратов на авто

12 мая 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Стоимость бизнеса 1,6 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Суруте (ХМАО) на продажу выставлен магазин самогонных аппаратов «Колба». В объявлении на портале Avito указано, что собственник бизнеса хочет выручить за объект 1,6 миллиона рублей или готов обменять его на машину. «Продажа готового бизнеса в Сургуте, магазин сети „Колба“ по франшизе. Стоимость 1 600 000 рублей. Возможен обмен на автомобиль», — указывает автор в объявлении. Уточняется, что магазин работает с 2019 года. В стоимость входит мебель, все информационно-рекламные материалы, наработанная база постоянных клиентов, складские остатки. В ассортимент магазина входит более 700 позиций товаров для самогоноварения, пивоварения, виноделия, еды (коптильни, автоклавы, колбасы). Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Сургута (ХМАО) продает автосервис за 3,5 миллиона рублей. Собственник также готов обменять бизнес на автомобиль.

В Суруте (ХМАО) на продажу выставлен магазин самогонных аппаратов «Колба». В объявлении на портале Avito указано, что собственник бизнеса хочет выручить за объект 1,6 миллиона рублей или готов обменять его на машину. «Продажа готового бизнеса в Сургуте, магазин сети „Колба“ по франшизе. Стоимость 1 600 000 рублей. Возможен обмен на автомобиль», — указывает автор в объявлении. Уточняется, что магазин работает с 2019 года. В стоимость входит мебель, все информационно-рекламные материалы, наработанная база постоянных клиентов, складские остатки. В ассортимент магазина входит более 700 позиций товаров для самогоноварения, пивоварения, виноделия, еды (коптильни, автоклавы, колбасы). Ранее URA.RU сообщало, что предприниматель из Сургута (ХМАО) продает автосервис за 3,5 миллиона рублей. Собственник также готов обменять бизнес на автомобиль.