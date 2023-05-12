Власти будут платить до двух миллионов части врачей

В РФ появятся выплаты до двух млн рублей для медиков, переезжающих работать в гарнизонные части
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Клипарт Врачи, больница. Тюмень, поликлиника, врач, больница, доктор
Выплаты врачам приведут к увеличению специалистов в военно-медицинских подразделениях Фото:

Врачи, фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизонные медучреждения с 1 января следующего года будут получать единовременную выплату до двух миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты [от 500 тысяч до 2 миллионов рублей]», — говорится в сообщении на сайте правительства России. Уточняется, что такая мера приведет к увеличению специалистов в военно-медицинских подразделениях.

Размер выплаты будет зависеть от местоположения воинской части. Так, на компенсацию в два миллиона смогут рассчитывать врачи, находящиеся вне Дальневосточного федеральном округа, районов Крайнего Севера или регионов Арктической зоны. Фельдшеры и медсестры в этих же условиях получат один миллион.

В сообщении также подчеркнули, что участвовать в программе смогут и выпускники медицинских вузов. При этом основным условием получения выплаты для них является готовность отработать в гарнизонах не менее пяти лет.

Ранее Мишустин подписал распоряжение на выделение 100 миллиардов рублей на обновление систем коммунальной инфраструктуры. Оно вступит в силу в 2024 году.

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Врачи, фельдшеры и медсестры, которые приезжают работать в гарнизонные медучреждения с 1 января следующего года будут получать единовременную выплату до двух миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. «С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсестры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты [от 500 тысяч до 2 миллионов рублей]», — говорится в сообщении на сайте правительства России. Уточняется, что такая мера приведет к увеличению специалистов в военно-медицинских подразделениях. Размер выплаты будет зависеть от местоположения воинской части. Так, на компенсацию в два миллиона смогут рассчитывать врачи, находящиеся вне Дальневосточного федеральном округа, районов Крайнего Севера или регионов Арктической зоны. Фельдшеры и медсестры в этих же условиях получат один миллион. В сообщении также подчеркнули, что участвовать в программе смогут и выпускники медицинских вузов. При этом основным условием получения выплаты для них является готовность отработать в гарнизонах не менее пяти лет. Ранее Мишустин подписал распоряжение на выделение 100 миллиардов рублей на обновление систем коммунальной инфраструктуры. Оно вступит в силу в 2024 году.
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