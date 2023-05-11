ФСБ задержала челябинца в момент испытаний самодельной бомбы

12 мая 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

На пиротехника возбудили уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, который испытывал самодельное взрывное устройство (СВУ) в Каштакском бору. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, мужчина увлекается пиротехникой. «Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону. Материалы дела были переданы в региональный полицейский главк», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении пиротехника возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Максимальные санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там на звонок не ответили.

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, который испытывал самодельное взрывное устройство (СВУ) в Каштакском бору. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, мужчина увлекается пиротехникой. «Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону. Материалы дела были переданы в региональный полицейский главк», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении пиротехника возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Максимальные санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там на звонок не ответили.