11 мая 2023

ФСБ задержала челябинца в момент испытаний самодельной бомбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
На пиротехника возбудили уголовное дело Фото:

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, который испытывал самодельное взрывное устройство (СВУ) в Каштакском бору. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, мужчина увлекается пиротехникой.

«Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону. Материалы дела были переданы в региональный полицейский главк», — рассказал источник.

По данным URA.RU, в отношении пиротехника возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Максимальные санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там на звонок не ответили.

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Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, который испытывал самодельное взрывное устройство (СВУ) в Каштакском бору. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, мужчина увлекается пиротехникой. «Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону. Материалы дела были переданы в региональный полицейский главк», — рассказал источник. По данным URA.RU, в отношении пиротехника возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Максимальные санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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