ФСБ задержала челябинца в момент испытаний самодельной бомбы

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали местного жителя, который испытывал самодельное взрывное устройство (СВУ) в Каштакском бору. Как рассказал источник URA.RU в силовых структурах, мужчина увлекается пиротехникой.
«Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону. Материалы дела были переданы в региональный полицейский главк», — рассказал источник.
По данным URA.RU, в отношении пиротехника возбуждено уголовное дело по статье 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). Максимальные санкции по данной статье предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
URA.RU пыталось связаться с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там на звонок не ответили.
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