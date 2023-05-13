Глава МИД Турции заступился за Россию перед оппозицией

Чавушоглу назвал ложными обвинения оппозиции о вмешательстве РФ в выборы в Турции

13 мая 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Россия не вмешивается в выборы в Турции, заверил Чавушоглу Фото: Георгий Бергал © URA.RU Утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в выборы президента Турции, являются ложными и несправедливыми. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. «Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны, выгодно, чтобы выборы прошли демократическим путем. Несправедливо по отношению к стране делать заявления о том, что Россия уже вмешивается в выборы, и создавать атмосферу, будто заранее есть сомнения. Мы никому не позволяем вмешиваться в выборы», — приводит слова министра турецкое издание Hurriyet . Ранее президент Турции Тайип Эрдоган ответил на нападки в адрес России со стороны лидера оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу. По словам главы государства, критика РФ недопустима, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.

Утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в выборы президента Турции, являются ложными и несправедливыми. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу. «Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны, выгодно, чтобы выборы прошли демократическим путем. Несправедливо по отношению к стране делать заявления о том, что Россия уже вмешивается в выборы, и создавать атмосферу, будто заранее есть сомнения. Мы никому не позволяем вмешиваться в выборы», — приводит слова министра турецкое издание Hurriyet. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган ответил на нападки в адрес России со стороны лидера оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу. По словам главы государства, критика РФ недопустима, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.