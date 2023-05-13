Глава МИД Турции заступился за Россию перед оппозицией

Утверждения оппозиции о том, что Россия вмешивается в выборы президента Турции, являются ложными и несправедливыми. Об этом заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
«Выборы в Турции всегда были прозрачными. С точки зрения имиджа страны, выгодно, чтобы выборы прошли демократическим путем. Несправедливо по отношению к стране делать заявления о том, что Россия уже вмешивается в выборы, и создавать атмосферу, будто заранее есть сомнения. Мы никому не позволяем вмешиваться в выборы», — приводит слова министра турецкое издание
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган ответил на нападки в адрес России со стороны лидера оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаля Кылычдароглу. По словам главы государства, критика РФ недопустима, так как отношения с Москвой не менее важны, чем с Вашингтоном.
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