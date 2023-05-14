14 мая 2023
13 мая 2023

На челябинской трассе подрались водители автобуса и грузовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
После драки водитель большегруза был доставлен в больницу Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) подрались водители автобуса и грузовика. Как 15 мая сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель большегруза был доставлен в больницу.

«На 1641 километре автодороги М-5 „Урал“ произошла конфликтная ситуация между водителями автобуса и грузового автомобиля. В результате инцидента управлявший большегрузом мужчина был доставлен в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что в настоящее время участники драки опрошены. Работа по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжается.

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На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) подрались водители автобуса и грузовика. Как 15 мая сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель большегруза был доставлен в больницу. «На 1641 километре автодороги М-5 „Урал“ произошла конфликтная ситуация между водителями автобуса и грузового автомобиля. В результате инцидента управлявший большегрузом мужчина был доставлен в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в настоящее время участники драки опрошены. Работа по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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