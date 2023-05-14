На челябинской трассе подрались водители автобуса и грузовика

15 мая 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

После драки водитель большегруза был доставлен в больницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) подрались водители автобуса и грузовика. Как 15 мая сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель большегруза был доставлен в больницу. «На 1641 километре автодороги М-5 „Урал“ произошла конфликтная ситуация между водителями автобуса и грузового автомобиля. В результате инцидента управлявший большегрузом мужчина был доставлен в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в настоящее время участники драки опрошены. Работа по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжается.

На трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) подрались водители автобуса и грузовика. Как 15 мая сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, водитель большегруза был доставлен в больницу. «На 1641 километре автодороги М-5 „Урал“ произошла конфликтная ситуация между водителями автобуса и грузового автомобиля. В результате инцидента управлявший большегрузом мужчина был доставлен в больницу», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что в настоящее время участники драки опрошены. Работа по установлению обстоятельств и причин произошедшего продолжается.