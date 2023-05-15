Екатеринбуржцы массово скупают товары для шашлычного сезона, несмотря на пожары и режим ЧС

15 мая 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Спрос на товары для шашлычного сезона вырос в полтора раза Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Свердловской области запретили жарить шашлыки в лесу и ввели режим ЧС. Несмотря на это среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары для шашлычного сезона в полтора раза. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет». «В Екатеринбурге с 1 по 9 мая 2023 года вырос спрос на товары для шашлычного сезона в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Больше всего в этом году увеличилось количество заказов специй — на 67%, майонеза (66%) и мяса (64%)», — сказано в сообщении. Пиковый спрос на мясо и птицу у екатеринбуржцев пришелся на 5, 6 и 7 мая. В этот период заказов мясных продуктов выросло на 26% по сравнению с другими днями. В топ-5 видов мяса, которое заказывали екатеринбуржцы вначале шашлычного сезона входит курица, индейка, говядина, свинина и баранина. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запретят жарить шашлыки в лесу. Ограничение вступило в силу с 15 апреля. Также глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля особого противопожарного режима на территории города. Для местных жителей ввели три особо важных ограничения. В регионе ввели режим ЧС из-за крупных пожаров.

В Свердловской области запретили жарить шашлыки в лесу и ввели режим ЧС. Несмотря на это среди жителей Екатеринбурга вырос спрос на товары для шашлычного сезона в полтора раза. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «СберМаркет». «В Екатеринбурге с 1 по 9 мая 2023 года вырос спрос на товары для шашлычного сезона в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Больше всего в этом году увеличилось количество заказов специй — на 67%, майонеза (66%) и мяса (64%)», — сказано в сообщении. Пиковый спрос на мясо и птицу у екатеринбуржцев пришелся на 5, 6 и 7 мая. В этот период заказов мясных продуктов выросло на 26% по сравнению с другими днями. В топ-5 видов мяса, которое заказывали екатеринбуржцы вначале шашлычного сезона входит курица, индейка, говядина, свинина и баранина. Ранее URA.RU писало, что в Свердловской области запретят жарить шашлыки в лесу. Ограничение вступило в силу с 15 апреля. Также глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об установлении с 8 апреля особого противопожарного режима на территории города. Для местных жителей ввели три особо важных ограничения. В регионе ввели режим ЧС из-за крупных пожаров.