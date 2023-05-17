Суд наказал свердловчанку, которая купила шоколад и зарезала прохожего

17 мая 2023 в 16:18 Размер текста - 17 +

Женщина зарезала прохожего кухонным ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд отправил в колонию на девять лет и два месяца жительницу Нижнего Тагила, которая, выпив пива и купив плитку шоколада, зарезала шумного прохожего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде девяти лет, двух месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Женщина убила прохожего, будучи пьяной, когда возвращалась домой, купив плитку шоколада. Причиной конфликта стало шумное поведение мужчины. Он кричал и матерился, чем разозлил женщину. Тогда она зашла домой, взяла кухонный нож и несколько раз воткнула в потерпевшего. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых свердловчанка сама позвонила в полицию и заявила, что мужчина якобы изрезал себя. Когда на место приехали силовики, женщина придумала легенду, согласно которой прохожего зарезала блондинка, убежавшая в неизвестном направлении. Уже позднее ложь вскрылась, и свердловчанке пришлось написать явку с повинной.

Суд отправил в колонию на девять лет и два месяца жительницу Нижнего Тагила, которая, выпив пива и купив плитку шоколада, зарезала шумного прохожего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде девяти лет, двух месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении ведомства. Женщина убила прохожего, будучи пьяной, когда возвращалась домой, купив плитку шоколада. Причиной конфликта стало шумное поведение мужчины. Он кричал и матерился, чем разозлил женщину. Тогда она зашла домой, взяла кухонный нож и несколько раз воткнула в потерпевшего. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых свердловчанка сама позвонила в полицию и заявила, что мужчина якобы изрезал себя. Когда на место приехали силовики, женщина придумала легенду, согласно которой прохожего зарезала блондинка, убежавшая в неизвестном направлении. Уже позднее ложь вскрылась, и свердловчанке пришлось написать явку с повинной.