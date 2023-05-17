17 мая 2023

Разведчики из зоны СВО обратились к курганцам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, армия, военные, солдаты, оружие, стрелки, военные сборы, пехота, полигон, резервисты, мобилизованные, дрг, пехотинцы, разведчики, диверсанты, диверсионная группа
Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганцев за квадрокоптер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганские разведчики, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за квадрокоптер. Видеообращение бойцов опубликовано в соцсетях.

«Дорогие шадринцы, обращаются ваши земляки. Мы бойцы разведывательной роты. Хотим поблагодарить всех тех, кто принял участие в покупке квадрокоптера. С помощью него мы будем вести разведку и корректировать огонь артиллерии. С вашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал на видео один из военнослужащих. Еще один боец отдельно поблагодарил за помощь военно-патриотический клуб «Феникс» из Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик рассказал из зоны СВО, как обнаруживать украинских солдат. Военнослужащий посоветовал делать растяжки из гранат, чтобы подготовиться к контратакам противника.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганские разведчики, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за квадрокоптер. Видеообращение бойцов опубликовано в соцсетях. «Дорогие шадринцы, обращаются ваши земляки. Мы бойцы разведывательной роты. Хотим поблагодарить всех тех, кто принял участие в покупке квадрокоптера. С помощью него мы будем вести разведку и корректировать огонь артиллерии. С вашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал на видео один из военнослужащих. Еще один боец отдельно поблагодарил за помощь военно-патриотический клуб «Феникс» из Шадринска. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик рассказал из зоны СВО, как обнаруживать украинских солдат. Военнослужащий посоветовал делать растяжки из гранат, чтобы подготовиться к контратакам противника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...