Курганские разведчики, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за квадрокоптер. Видеообращение бойцов опубликовано в соцсетях.
«Дорогие шадринцы, обращаются ваши земляки. Мы бойцы разведывательной роты. Хотим поблагодарить всех тех, кто принял участие в покупке квадрокоптера. С помощью него мы будем вести разведку и корректировать огонь артиллерии. С вашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал на видео один из военнослужащих. Еще один боец отдельно поблагодарил за помощь военно-патриотический клуб «Феникс» из Шадринска.
Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик рассказал из зоны СВО, как обнаруживать украинских солдат. Военнослужащий посоветовал делать растяжки из гранат, чтобы подготовиться к контратакам противника.
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