Разведчики из зоны СВО обратились к курганцам. Видео

18 мая 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Бойцы из зоны СВО поблагодарили курганцев за квадрокоптер Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганские разведчики, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за квадрокоптер. Видеообращение бойцов опубликовано в соцсетях. «Дорогие шадринцы, обращаются ваши земляки. Мы бойцы разведывательной роты. Хотим поблагодарить всех тех, кто принял участие в покупке квадрокоптера. С помощью него мы будем вести разведку и корректировать огонь артиллерии. С вашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал на видео один из военнослужащих. Еще один боец отдельно поблагодарил за помощь военно-патриотический клуб «Феникс» из Шадринска. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик рассказал из зоны СВО, как обнаруживать украинских солдат. Военнослужащий посоветовал делать растяжки из гранат, чтобы подготовиться к контратакам противника.

Курганские разведчики, участвующие в боевых действиях в зоне спецоперации на Украине, поблагодарили земляков за квадрокоптер. Видеообращение бойцов опубликовано в соцсетях. «Дорогие шадринцы, обращаются ваши земляки. Мы бойцы разведывательной роты. Хотим поблагодарить всех тех, кто принял участие в покупке квадрокоптера. С помощью него мы будем вести разведку и корректировать огонь артиллерии. С вашей помощью враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал на видео один из военнослужащих. Еще один боец отдельно поблагодарил за помощь военно-патриотический клуб «Феникс» из Шадринска. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик рассказал из зоны СВО, как обнаруживать украинских солдат. Военнослужащий посоветовал делать растяжки из гранат, чтобы подготовиться к контратакам противника.