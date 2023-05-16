МВД РФ подтвердило инсайд анонимного telegram-канала властей ХМАО о задержании админов-вымогателей

17 мая 2023 в 19:13 Размер текста - 17 +

МВД сообщило о задержании администраторов анонимных telegram-каналов Фото: Анна Майорова © URA.RU Министерство внутренних дел РФ сообщило о задержании администраторов сети анонимных интернет-ресурсов по подозрению в вымогательстве денег за «блок на негатив», подтвердив инсайд telegram-канала «5-й этаж», который связывают с властями ХМАО. Пресс-служба МВД опубликовала эту информацию в официальном telegram-канале «МВД Медиа». Список каналов, который после заявления МВД опубликовала Baza, идентичен тому, что в начале мая публиковал «5-й этаж». «Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и „токсичные“ наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку так называемых блоков на негатив, то есть, краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства», — сообщает «МВД Медиа». Еще 5 мая югорский канал «5 этаж» сообщал о задержании авторов, которые шантажировали чиновников и предлагали купить блок на негатив. Сегодня федеральное министерство распространило пост, что возбуждено дело о вымогательстве, а в подмосковном Красногорске задержаны руководитель сети каналов, его заместитель и журналист, имена их не называются. В канале «5-й этаж» автором назывался владелец агентства «Тайный советник» Борис Молодов, однако сам медиаменеджер 13 мая заявлял о своей непричастности к каналам и обещал провести расследование, чтобы выяснить, кто стоит за пиар-атакой против него. На просьбу журналиста URA.RU дать комментарий о задержании и об уголовном деле Молодов заявил, что едет за рулем и перезвонит, но так и не сделал этого. На повторный звонок он не ответил. По версии инсайдера агентства в силовых структурах УрФО, влияние сети анонимных каналов распространялось на Сахалин, Приморье, Башкирию, Ленинградскую и Московскую области. В УрФО в нее входили каналы «Ходоки с Севера», «Ляпкин Z Тяпкин» (Тюмень), «Записки сталевара» (Челябинск), «Дневник Помбура», «Ханты и Манси» (ХМАО) и другие ресурсы. Ранее URA.RU писало о том, что Молодов планирует обратиться в суд. Он заявил, что начал собственное расследование, и назвал обвинения попыткой дискредитировать его и его агентство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство внутренних дел РФ сообщило о задержании администраторов сети анонимных интернет-ресурсов по подозрению в вымогательстве денег за «блок на негатив», подтвердив инсайд telegram-канала «5-й этаж», который связывают с властями ХМАО. Пресс-служба МВД опубликовала эту информацию в официальном telegram-канале «МВД Медиа». Список каналов, который после заявления МВД опубликовала Baza, идентичен тому, что в начале мая публиковал «5-й этаж». «Для привлечения аудитории эти ресурсы получали яркие и „токсичные“ наименования. Публикуемые материалы содержали недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. За установку так называемых блоков на негатив, то есть, краткосрочного или длительного нераспространения компрометирующей информации, сообщники вымогали денежные средства», — сообщает «МВД Медиа». Еще 5 мая югорский канал «5 этаж» сообщал о задержании авторов, которые шантажировали чиновников и предлагали купить блок на негатив. Сегодня федеральное министерство распространило пост, что возбуждено дело о вымогательстве, а в подмосковном Красногорске задержаны руководитель сети каналов, его заместитель и журналист, имена их не называются. В канале «5-й этаж» автором назывался владелец агентства «Тайный советник» Борис Молодов, однако сам медиаменеджер 13 мая заявлял о своей непричастности к каналам и обещал провести расследование, чтобы выяснить, кто стоит за пиар-атакой против него. На просьбу журналиста URA.RU дать комментарий о задержании и об уголовном деле Молодов заявил, что едет за рулем и перезвонит, но так и не сделал этого. На повторный звонок он не ответил. По версии инсайдера агентства в силовых структурах УрФО, влияние сети анонимных каналов распространялось на Сахалин, Приморье, Башкирию, Ленинградскую и Московскую области. В УрФО в нее входили каналы «Ходоки с Севера», «Ляпкин Z Тяпкин» (Тюмень), «Записки сталевара» (Челябинск), «Дневник Помбура», «Ханты и Манси» (ХМАО) и другие ресурсы. Ранее URA.RU писало о том, что Молодов планирует обратиться в суд. Он заявил, что начал собственное расследование, и назвал обвинения попыткой дискредитировать его и его агентство.