Эксперт ВШЭ объяснил, почему Россия продлила зерновую сделку

Доцент ВШЭ Андрей Суздальцев: Россия продлила зерновую сделку из-за Турции

18 мая 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Россия продлила сделку на 60 дней Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Россия решила поддержать Турцию в сложный выборный период и на время отказаться от резких решений по зерновой сделке. Так доцент факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ), член экспертного совета комитета Совфеда по делам Содружества Независимых Государств Андрей Суздальцев объяснил URA.RU согласие РФ продлить сделку. «Турция — это надежный партнер, но при этом сложный, не являющийся нашим союзником. Тем не менее, подводить мы ее не хотим. Мы продлили сделку на короткий период — два месяца. Мы даем понять, что мы поддерживаем Турцию, в любом случае, независимо от того, кто станет президентом, но рассчитываем, что до 18 июля будет подвижка и по нашим условиям. Поэтому я считаю, что это последнее продление зерновой сделки», — сказал Андрей Суздальцев в интервью URA.RU. Черноморская зерновая сделка была подписана в 2022 году Россией, Турцией, Украиной и ООН. Она предполагает вывоз из украинских портов зерна и продовольствия по Черному морю. Россия несколько раз замораживала сделку, так как ее условия не выполнялись другими сторонами. 17 мая Москва объявила, что согласна продлить действие договора на два месяца.

Россия решила поддержать Турцию в сложный выборный период и на время отказаться от резких решений по зерновой сделке. Так доцент факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики (ВШЭ), член экспертного совета комитета Совфеда по делам Содружества Независимых Государств Андрей Суздальцев объяснил URA.RU согласие РФ продлить сделку. «Турция — это надежный партнер, но при этом сложный, не являющийся нашим союзником. Тем не менее, подводить мы ее не хотим. Мы продлили сделку на короткий период — два месяца. Мы даем понять, что мы поддерживаем Турцию, в любом случае, независимо от того, кто станет президентом, но рассчитываем, что до 18 июля будет подвижка и по нашим условиям. Поэтому я считаю, что это последнее продление зерновой сделки», — сказал Андрей Суздальцев в интервью URA.RU. Черноморская зерновая сделка была подписана в 2022 году Россией, Турцией, Украиной и ООН. Она предполагает вывоз из украинских портов зерна и продовольствия по Черному морю. Россия несколько раз замораживала сделку, так как ее условия не выполнялись другими сторонами. 17 мая Москва объявила, что согласна продлить действие договора на два месяца.