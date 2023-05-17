Захарова обозначила позицию России по зерновой сделке

Оценка российской стороной черноморской инициативы не изменилась, перекосы в выполнении сделки должны быть устранены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе брифинга.
«Принципиальные оценки договоренности не изменились. Перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены. Для этого будут работать эксперты», — сказала Захарова.
Ранее представитель МИД подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней. По ее словам, таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность.
Черноморская зерновая сделка была подписана в июле 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз из трех портов, включая Одессу, украинского зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад вывозит огромную часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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