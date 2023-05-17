Захарова обозначила позицию России по зерновой сделке

Захарова: перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро устранены
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова призвала устранить все «перекосы» в выполнении зерновой сделки Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Оценка российской стороной черноморской инициативы не изменилась, перекосы в выполнении сделки должны быть устранены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе брифинга.

«Принципиальные оценки договоренности не изменились. Перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены. Для этого будут работать эксперты», — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней. По ее словам, таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность.

Черноморская зерновая сделка была подписана в июле 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз из трех портов, включая Одессу, украинского зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад вывозит огромную часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.

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Оценка российской стороной черноморской инициативы не изменилась, перекосы в выполнении сделки должны быть устранены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе брифинга. «Принципиальные оценки договоренности не изменились. Перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены. Для этого будут работать эксперты», — сказала Захарова. Ранее представитель МИД подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней. По ее словам, таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Черноморская зерновая сделка была подписана в июле 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз из трех портов, включая Одессу, украинского зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю. В сентябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад вывозит огромную часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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