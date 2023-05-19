Иммунолог объяснил, почему нельзя нарушать карантин по птичьему гриппу

Иммунолог Крючков: нарушение карантина по птичьему гриппу приведет к пандемии

Карантин в Москве не повлияет на повседневную жизнь граждан, сказал Николай Крючков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Нарушение карантина из-за птичьего гриппа может привести к передаче вируса от человека к человеку, а в дальнейшем — к пандемии гриппа. Об этом заявил глава исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп» и врач-иммунолог Николай Крючков.

По словам, специалиста, на данный момент заражение человека птичьим гриппом возможно только от птиц, однако существует реальный риск передачи вируса между людьми. «Если это произойдет, то это прямой путь к эпидемии и последующей пандемии гриппа. Задача этих карантинных мероприятий, как раз, значительно снизить шансы людей на заражение и, соответственно, передачи вируса от человека к человеку внутри популяции», — сказал Николай Крючков «Ридусу».

Врач подчеркнул, что карантинные меры, принимаемые московскими властями никак не скажутся на повседневной жизни граждан. Инфекционист также отметил, что за последний месяц вспышки птичьего гриппа были зафиксированы в Рязанской и Кировской областях.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах российской столицы из-за птичьего гриппа. Меры были введены в Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное Зябликово.