Глава СК потребовал ускорить расследование дела, связанного с нарушением прав пермячки

Жительницу Добрянки (Пермский край) вынудили отказаться от собственности на жилье в ветхом доме и переселили в здание, которое строилось под больницу, но было отремонтировано под жилые помещения. По словам женщины, здание находится в непригодном состоянии. В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела и принять меры для его ускорения.
«К главе СК России обратилась жительница города Добрянки. Она проживала в квартире, которая была приобретена с использованием средств материнского капитала. Дом попал под программу расселения из ветхого жилья. Женщину вынудили отказаться от права собственности на жилье и предоставили ей квартиру в здании, которое строилось под больницу, но было отремонтировано под жилые помещения. Здание находится в непригодном состоянии из-за неисправного лифтового оборудования, нарушения целостности потолочных покрытий и трещин в стенах», — сообщается в telegram-канале СК России.
В СУ СКР России по Пермскому краю расследуется уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Денису Головкину доложить об установленных обстоятельствах и проделанной работе, а также принять меры для ускорения расследования и направления уголовного дела в суд.
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