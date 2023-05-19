Глава СК потребовал ускорить расследование дела, связанного с нарушением прав пермячки

20 мая 2023 в 20:59 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование уголовного дела Фото: Официальный сайт Президента РФ Жительницу Добрянки (Пермский край) вынудили отказаться от собственности на жилье в ветхом доме и переселили в здание, которое строилось под больницу, но было отремонтировано под жилые помещения. По словам женщины, здание находится в непригодном состоянии. В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела и принять меры для его ускорения. «К главе СК России обратилась жительница города Добрянки. Она проживала в квартире, которая была приобретена с использованием средств материнского капитала. Дом попал под программу расселения из ветхого жилья. Женщину вынудили отказаться от права собственности на жилье и предоставили ей квартиру в здании, которое строилось под больницу, но было отремонтировано под жилые помещения. Здание находится в непригодном состоянии из-за неисправного лифтового оборудования, нарушения целостности потолочных покрытий и трещин в стенах», — сообщается в telegram-канале СК России. В СУ СКР России по Пермскому краю расследуется уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Денису Головкину доложить об установленных обстоятельствах и проделанной работе, а также принять меры для ускорения расследования и направления уголовного дела в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительницу Добрянки (Пермский край) вынудили отказаться от собственности на жилье в ветхом доме и переселили в здание, которое строилось под больницу, но было отремонтировано под жилые помещения. По словам женщины, здание находится в непригодном состоянии. В связи с этим глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела и принять меры для его ускорения. «К главе СК России обратилась жительница города Добрянки. Она проживала в квартире, которая была приобретена с использованием средств материнского капитала. Дом попал под программу расселения из ветхого жилья. Женщину вынудили отказаться от права собственности на жилье и предоставили ей квартиру в здании, которое строилось под больницу, но было отремонтировано под жилые помещения. Здание находится в непригодном состоянии из-за неисправного лифтового оборудования, нарушения целостности потолочных покрытий и трещин в стенах», — сообщается в telegram-канале СК России. В СУ СКР России по Пермскому краю расследуется уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства Денису Головкину доложить об установленных обстоятельствах и проделанной работе, а также принять меры для ускорения расследования и направления уголовного дела в суд.